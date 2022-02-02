Мужчина решил разыграть за 777 рублей старую «двенашку». И вот что из этого вышло

Фото: instagram.com/pavvvvvel_23/

Павел из Тихорецка давно собирался продать свою машину – ВАЗ-2112, но никак не решался. Для него это не просто отечественная легковушка. По словам мужчины, своей «двенашке» он отдавал душу: много денег и сил вложил в тюнинг и модернизацию. И в один момент владелец решил, что самый лучший вариант – отдать «ласточку» везунчику и организовать лотерею.

- Идея возникла давно. Я где-то видел, что так разыгрывали машину. Решил, что мой ВАЗ 2009 года выпуска тоже так может «уйти» к тому, кому просто повезет. Да и подписчиков в аккаунте добавится, - не скрывая, рассказывает Павел.

Организатор азартной игры уверил, что все проводит по-честному и все ходы распланировал заранее.

- У меня есть список билетов с фамилиями и номерами телефонов участников, все данные занесены в компьютер. Каждый желающий сможет прийти и проверить себя в общем списке. Билет стоит 777 рублей, деньги перечисляют на карту. Окончание лотереи – 13 февраля. Победителя выберут сами участники в прямом эфире, - поделился с «Комсомольской правдой» - Кубань» Павел.

Мужчина рассказал, что в день розыгрыша снимет специальное помещение, куда смогут прийти все желающие участники. Именно они выберут победителя, который станет новым владельцем машины.

- Мы установим специальный ящик. Туда бросим имена с телефонами всех участников. Заранее они сами все проверят и выберут человека, который будет тянуть «счастливый билет». Это все будет проводиться в прямом эфире, сразу же объявим победителя, - прокомментировал организатор лотереи.

Павел сообщил, что, учитывая все вложения, к 13 февраля ему нужно набрать 500 участников лотереи, чтобы хотя бы выйти в ноль. Если же такой суммы не наберется, он обязуется вернуть вложенные деньги обратно. За месяц удалось привлечь около 200 человек. До объявления победителя остаются считаные дни.

- Я очень хочу в торжественной обстановке передать ключи счастливчику и почти уверен, что это случится. Стоит сказать, что летом буду разыгрывать еще одну машину, но уже бесплатно, просто за подписку на меня в Instagram, - рассказал Павел.

Вот только такая затея может грозить жителю Тихорецка штрафом. Но он уже изучил все юридические моменты и готов заплатить эту сумму при необходимости.

- Только специализированная организация с лицензией может проводить лотерейные розыгрыши. Мужчине может грозить штраф, если на его деятельность обратят внимание компетентные органы. Это до 4 тысяч рублей с конфискацией орудия административного правонарушения, то есть заберут оборудование, при помощи которого проводилась лотерея, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» юрист Алексей Иванов.

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