Из вагона прямо в сугроб. Пассажирам электрички пришлось пробираться по платформе по пояс в снегу

Фото: скриншот видео

Гойтх – небольшое село в Туапсинском районе. Его население – всего 450 человек. Каждый год эта цифра падает. Но она никак не сказывается на работе местной ЖД станции.

Именно она связывает село с внешним миром. Ежедневно электрички используют десятки местных жителей. Они ездят за продуктами, на работу, к друзьям. Это самый быстрый способ добраться до цивилизации.

Станция работает даже в непогоду. Когда на Кубань обрушились мощные снегопады, а регион превратился в огромный сугроб, электрички ходили по расписанию. Рабочие чистили рельсы каждую минуту, но не успевали убрать снег с платформы. Из поезда люди выходили в снег.

- Прыгали прямо в сугробы, – говорит Марина, которая возвращалась домой на ночной электричке. – Но ничего, вышла на дорогу, отряхнулась.

На кадрах, которые разлетелись по социальным сетям, видно, как люди прыгали из вагонов в сугробы. По словам очевидцев, они достигали полуметра. Но выхода у людей не было – приходилось буквально нырять в снег.

- Так и выгрузили. Все застряли, но ничего, бывает, – говорил голос за кадром.

К слову, станцию привели в порядок быстро. Уже через пару часов после записи видео стала видна платформа.

- Перрон и платформу чистили, но снега падало так много, что рабочие просто не успевали, - рассказали «КП» – Кубань» на станции Гойтх. - Это были дни, когда на наш край обрушилось рекордное количество осадков. То есть само видео записано не сегодня и не вчера, сейчас уже такого снега и близко нет.

По словам местных жителей, таких снегопадов, как в конце января, они не видели никогда жизни. И мечтают, что на этом природные аномалии в 2022 году закончатся.

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