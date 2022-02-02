У тяжелобольной матери отбирали сына. Чудо случилось после нескольких писем омбудсмену

Женщина находится в тяжелом состоянии. Фото: instagram.com/liana.efremova.85

47-летняя Лали Чилая прикована к кровати вот уже почти полгода. Любое движение приносит женщине нестерпимую боль. В 2019 году у нее нашли редкое заболевание - множественную миелому. Именно этот недуг медленно разрушает костную ткань в организме, что буквально приводит к переломам. Но медицинскую помощь жительница Сочи получить пока не может. А единственный, кто ухаживает за ней, - 15-летний сын Нудгар, которого хотели разлучить с мамой из-за ее тяжелой болезни.

По документам человека не существует

- Об этой семье мне рассказали подписчики. Я решила лично познакомиться с женщиной, узнать, какая помощь нужна, чем могу быть полезна. Но я не ожидала, что ситуация окажется такой сложной, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» волонтер Лиана Ефремова, которая взяла семью под свое крыло. – Дело в том, что они – выходцы из Грузии. В Россию Лали перебралась вместе с мужем, когда развалился СССР. Но документы сразу они не сделали - была напряженная обстановка, постоянно менялись правила. А позднее женщина осталась одна с маленьким ребенком на руках, и тут уже нужно было просто выжить.

По словам волонтера, Лали с сыном жила в крохотной комнатке в бараке – в ней они ютятся до сих пор. Из-за постоянной сырости там образовался грибок, часто замыкает электричество. Зарабатывала женщина, торгуя овощами и зеленью. Когда мальчик стал постарше, Лали озадачилась документами, но возникли новые трудности.

Последние полгода женщина не может встать с кровати. Фото: instagram.com/liana.efremova.85

- Из-за непростых отношений с Грузией требовались множественные запросы. На все это требовалось время и деньги, которых у семьи не было. Лали постоянно откладывала походы в инспекцию, - продолжает Лиана Ефремова. - Но пару лет назад все же женщина собрала нужные документы, правда, они, видимо, были утеряны. Сотрудник, который занимался оформлением, уволился, а свою работу никому не передал. В это же время у Лали выявили онкологию. Но лечиться она не может – ведь ни паспорта, ни медицинского полиса у нее нет. Так что я начала узнавать, как можно ей помочь.

«Пожалуйста, не дайте забрать моего сына в детский дом!»

У специалистов волонтер узнала, что Лали требуются курсы химиотерапии и прием специальных препаратов. Это поможет спасти женщину. По словам врачей, лечение продлит ей жизнь на 5-10 лет. Но помимо документов возникла еще одна сложность. На время нахождения тяжелобольной женщины в хосписе, ее сына Нудгара отправили бы в реабилитационный центр. Ближайший такой - в Апшеронске, за 200 километров от больницы. Это означало, что ребенок больше не сможет видеться со своей родной мамой и навещать ее. А в случае смерти матери мальчик мог попасть в приют.

- Лали попросила меня сделать все возможное, чтобы Нудгара не забрали. «Пожалуйста, не дайте забрать моего сына в детский дом!» - прошептала она мне, когда я пришла к ним в очередной раз домой, - вспоминает волонтер.

Но, поняв, что самостоятельно и в короткие сроки решить проблемы не получится, Лиана Ефремова обратилась за помощью к детскому омбудсмену. Она вместе с другими добровольцами стала отправлять сообщения Марии Львовой-Беловой в Instagram. И им удалось достучаться!

Единственный, кто ухаживал за больной матерью, - 15-летний сын Нудгар. Фото: instagram.com/liana.efremova.85

Будут вместе до конца

- Эта история потрясла многих, мне написали сразу несколько представителей общественных организаций Краснодарского края, сообщения поступали и от просто сочувствующих людей. Невозможно оставаться равнодушным, – сказала Мария Львова-Белова. - У ребенка очень тесная связь с мамой, очень близкие, теплые отношения. Сейчас им приходится нелегко, и возможность видеться, хоть изредка общаться – крайне необходима обоим. Тем более, с учетом состояния мамы, разлучать их нельзя.

Обстоятельства удалось преломить. Школьник все же останется в Сочи. Для него нашли временный дом в школе-интернате. Именно здесь он будет находиться с понедельника по пятницу, а на выходные Нудгара будет забирать к себе дальняя родственница.

- Но самое главное – у мальчика будет возможность каждую неделю навещать любимую маму, - сказала детский омбудсмен. - Для него разработали индивидуальный план сопровождения. Мальчика будут поддерживать психологи и социальные педагоги.

Кроме того, семье окажут помощь и в восстановлении документов.

- Делать это будут через посольство Грузии. На время оформления Лали и сыну выдадут временные паспорта, но самое главное – женщина получит временный медицинский полис. Как только он будет на руках, мы сможем отвезти тяжелобольную в учреждение, где ей смогут начать «химию», - рассказывает Лиана Ефремова. - Пока же нам приходится ждать.

На прошлой неделе Лали удалось госпитализировать. Из-за того, что кости женщины легко ломаются, на мягких носилках ее транспортировать было нельзя. Поэтому задействовали не только медиков, но и отряд МЧС. Спасатели смогли бережно вынести больную из комнаты и довезти до больницы.

Сейчас Лали находится в больнице, ей вкалывают обезболивающие, но лечение начнется лишь после оформления временных документов.

- Ей уже начали давать обезболивающие, которые облегчают жизнь. Раньше она постоянно плакала, не могла пошевелиться. Но пока она еще очень слаба, ест всего раз в сутки. Хотя до этого ее постоянно тошнило, - добавляет волонтер. – Пока же полноценное обследование еще не проведено. Но из прошлых выписок мы знаем, что у Лали множественные метастазы черепа, перелом ключицы, который произошел на фоне миеломы. Ко всему прочему у нее огромные камни в почках, сахарный диабет…