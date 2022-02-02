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Происшествия2 февраля 2022 20:14

Машины едут по воде. Федеральная трасса под Краснодаром затоплена

Автомобильное движение не перекрыто, но сильно затруднено
Евгения ХАЛИКОВА
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Федеральная трасса ушла под воду

Федеральная трасса ушла под воду

Под Краснодаром талой водой затопило отрезок федеральной трассы А-146 «Краснодар-Новороссийск» между поселком Афипский и станицей Северской. Движение не перекрыто, но очень сильно затруднено. Водители стараются ехать максимально осторожно, опасаясь гидроудара и ям, которые сейчас незаметны.

Все это стало причиной автомобильной пробки в обе стороны. По данным портала Яндекс.Пробки, колонна автомобилей растянулась на 10 километров. Люди не могут выбраться из-за этого капкана уже несколько часов.

- Я врач, выехала со смены в 16 вечера, мне уже скоро снова на работу пора, а я еще дома не была, - делятся эмоциями люди, которые даже не знают, сколько времени еще займет их дорога, - Мы тоже здесь уже несколько часов стоим, движение совсем медленное, такое ощущение, что машины совсем не едут.

А ситуация каждые полчаса усугубляется. Из-за теплой погоды, установившейся в Северском районе после обильного снегопада, начал таять снег в полях. Талая вода уже закрывает колеса машин и подкрадывается к порогам.

- В ЕДДС Северского р-на 2 февраля в 21.51. поступила информация о том, что по федеральной трассе А-146 в районе п Афипский происходит перелив воды через трассу. Вода образовалась в следствии обильного снеготаянья. Проезд для всех видов транспорта открыт. Выставлен пост ДПС для контроля дорожного движения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Подтопление 33 километра федеральной трассы контролируют специалисты ФКУ Упрдор «Черноморье». Дорожники обратились к автомобилистам с просьбой временно не планировать движение в западном направлении, используя другие маршруты и избегая низинных участков. Сейчас специалисты пытаются быстрее согнать воду с проезжей части.

- На месте дежурит комбинированная дорожная машина и экипаж ДПС. Сотрудники дорожного управления сняли фрагменты ограждения, чтобы не мешать потокам переливаться на другую сторону дороги, - прокомментировал руководитель пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье» Антон Шошин.

По прогнозам синоптиков, резкое потепление в Краснодарском крае скоро вновь сменят проливные дожди и снегопады.

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