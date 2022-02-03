Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 3 февраля 2022 года: названы самые зараженные COVID-19 районы Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Пандемия коронавируса не отступает. Краснодарский край переживает очередную волну инфекции. Каждый день в регионе фиксируется более тысячи новых случаев заражения ковидом.
«КП» – Кубань» узнала самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края. Возглавила антирейтинг столица Кубани. За последние сутки местные жители сдали 1537 положительных тестов на ковид. У 186 человек инфекцию диагностировали в Новороссийске. Еще у 163 пациентов диагноз COVID-19 подтвердился в Сочи.
Также в пятерку антирейтинга по количеству заразившихся вошли Анапа и Ленинградский район. Здесь инфекция подтвердилась у 90 и 79 человек соответственно.
КОНКРЕТНО
Коронавирус в Краснодаре на 3 февраля
В Краснодаре за сутки COVID-19 заболели 1537 человек.
Коронавирус в Анапе на 3 февраля
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