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Здоровье2 февраля 2022 22:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 3 февраля 2022 года: названы самые зараженные COVID-19 районы Кубани

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 3 февраля 2022 года
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пандемия коронавируса не отступает. Краснодарский край переживает очередную волну инфекции. Каждый день в регионе фиксируется более тысячи новых случаев заражения ковидом.

«КП» – Кубань» узнала самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края. Возглавила антирейтинг столица Кубани. За последние сутки местные жители сдали 1537 положительных тестов на ковид. У 186 человек инфекцию диагностировали в Новороссийске. Еще у 163 пациентов диагноз COVID-19 подтвердился в Сочи.

Также в пятерку антирейтинга по количеству заразившихся вошли Анапа и Ленинградский район. Здесь инфекция подтвердилась у 90 и 79 человек соответственно.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре на 3 февраля

В Краснодаре за сутки COVID-19 заболели 1537 человек.

Коронавирус в Анапе на 3 февраля

В Анапе выявили 90 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Сочи на 3 февраля

В Сочи ковид подтвердился у 163 пациентов.

Коронавирус в Геленджике на 3 февраля

В Геленджике получено 63 новых положительных результатов.

Коронавирус в Туапсе на 3 февраля

В Туапсинском районе коронавирусом заразились 36 человек.

Коронавирус в Ейске на 3 февраля

В Ейском районе зарегистрировали 20 инфицированных.

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Краснодарском крае 2022: последние новости
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