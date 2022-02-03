Гигантские пробки на затопленной трассе, вода в домах, ночь в пунктах эвакуации. Что происходит в Краснодарском крае из-за резкого таяния снега

Наводнения не прекращаются. Фото: Юрий Озаровский

Редкому на юге явлению - снегу - жители Краснодарского края радовались недолго. Растаяв, он оставил после себя одни разочарования. Обычно безобидные горные речушки превратились в бушующие потоки, которые сносят все на своем пути.

Людей вывезли из затопленных домов. Фото: газета "Зори"

- Мы завтра в школу не придем, предупредили об эвакуации, - с вечера написала мама ученицы в родительской группе школы в станице Северской. До февраля 2022 года подтопления здесь случались 10 лет назад.

Ночью в районе объявили режим ЧС, а до этого еще в трех - Славянском и Красноармейском. А в местных школах развернули пункты эвакуации.

Вода не сошла. Фото: газета "Зори"

- На территории Северского района в 5 населенных пунктах остаются подтопленными 87 придомовых территорий и 2 домовладения. Проведена эвакуация 4 человек в пункт временного размещения на 50 человек пгт. Ильский (здание дома культуры). В целях минимизации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений оборудовано 970 метров отводных каналов в станице Северской. Организована работа группировки сил и средств РСЧС численностью 73 человека и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России - 42 человека и 18 единиц техники. Работает Оперативная группа Главного управления под руководством заместителя начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления - начальника отдела организации пожаротушения Романа Меркулова, - сообщили на рассвете 3 февраля в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Люди преграждали путь воде мешками с песком, но сдержать ее удалось не всем. Фото: @narod_gazeta

Вода с полей затопила федеральную трассу Краснодар - Верхнебаканский. Движение фактически встало в районе поселка Афипского вечером 2 февраля.

- Я - медик, еду с работы из Краснодара в Северскую уже 4 часа. Обычно эта дорога занимает у меня не больше 40 минут. А в 7 утра снова надо быть на смене в Краснодаре. У нас же своя борьба - с эпидемией коронавируса, - рассказала "КП" - Кубань" одна из водителей машины, застрявшей в пробке на подтопленной дороге.

К слову, к утру дорожники отчитались, что вода понемногу начала с трасс сходить. Но в 9 утра 3 февраля, по данным яндекс-карт, пробка здесь "пылала" алым.

Снег растаял и превратил улицы в реки. Фото: @narod_gazeta

Похожая ситуация еще в двух районах: Славянском и Красноармейском.

- В Славянском подтоплено 735 придворовых территорий, из них в 279 домов зашла вода, в Красноармейском - в 2 населенных пунктах остаются подтопленными 61 придомовая территория, - подтверждают в оперативном штабе.

В населенных пунктах воду откачивают помпами. Фото: ГУ МЧС по краю

По прогнозам синоптиков, 3 февраля будет тепло и ясно, но уже на следующие несколько дней они снова передают дожди со снегом. А значит, угроза новых наводнений схлынет еще очень нескоро.