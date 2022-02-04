Сумасшедшее падение. На Кубани похолодает на 20 градусов

Жителей Краснодарского края ждет резкий перепад температур. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теплые воздушные массы, поступающие на территорию Кубани из акватории Средиземного моря, привели к весенней погоде за окном. Температурный фон оказался на 5-6 градусов выше климатической нормы. Правда, рекордов синоптики не зафиксировали - в прошлом году, по данным метеобюро, было еще теплее. Но благодать в крае надолго не задержится. На регион уже надвигается циклон, который испортит погоду к выходным.

- Ждем возвращение зимы, - сообщают «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Уже ночью февраля пройдут осадки. Где-то ожидается дождь, где-то - мокрый снег. При этом прогнозируем на дорогах гололедицу, а также налипание мокрого снега.

В выходные дни погода продолжит ухудшаться. Краснодарский край будет засыпать. Снег ждут не только в предгорных и горных частях региона, но и в центре. Так, например, завьюжит в Краснодаре, Горячем Ключе. На Черноморском побережье также возможен мокрый снег - зима вернется в Анапу, Геленджик и Сочи.

На столбиках термометров ждем сумасшедшее падение.

- Температура воздуха на побережье 5 и 6 февраля будет колебаться в дневные часы от 2 до 7 градусов со знаком плюс, ночью похолодает до -3-5 градусов, - добавляют в краевом гидрометцентре.

В целом на территории края ночью прогнозируют минус 1-6 градусов, в юго-восточных районах морозы до минус 11 градусов. Такие перепады ожидаются после приятных плюсовых отметок. Днем значения будут не сильно выше - температура будет колебаться от нуля до 5 градусов тепла.

Но усугублять погоду будет ветер. Он ожидается довольно сильный.

- Прогнозируем ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду, в горах 15-20 метров в секунду, - уточняют в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также метеорологи напоминают, что в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2000 метров лавиноопасно. Жителей и гостей просят быть осторожными и не выходить в горы, пока высок риск схода снежной массы.