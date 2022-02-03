Февральские окна в Краснодаре 2022: когда будут и сколько продлятся

Температурные качели возвращаются на Кубань Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Февральские окна в Краснодаре 2022 уже начались. Резкая смена погодного курса случилась на Кубани на неделе. После сибирских морозов, которые ударили в январе, в край пришло резкое потепление.

Уже в четверг, 3 февраля, воздух прогрелся до рекордных отметок в новом году – до плюс 15 градусов. Вместе с теплом на Кубани вернулись температурные качели. Они мучили местных жителей весь прошлый год.

Уже в воскресенье столбики термометров сбросят сразу 14 значений. То есть максимальная температура воздуха 6 февраля не превысит одного градуса.

Поэтому зимние вещи местным жителям в этом году еще понадобятся. Минимальная температура воздуха в феврале опустится до минус 3-5 градусов. Случится это уже в конце месяца.

Февральские окна в Краснодаре 2022 обещают резкое потепление 13-го числа, в этот день воздух прогреется до плюс 13 градусов.

Только ожидать жары местным жителям не стоит. Уже на следующий день столбики термометров сбросят сразу 12 значений, а на Краснодар обрушится снегопад.

Февральские окна в Краснодаре 2022 обещают резкое похолодание 16-го числа. Температура воздуха неожиданно опустится до минус трех градусов.

Еще холоднее будет на следующий день. В четверг, 17 февраля, воздух опустится до минус пяти градусов. Этот показатель станет самым низким в Краснодаре за месяц.

Февральские окна в Краснодаре 2022 обещают потепление в конце месяца. Начиная с 18 числа средняя температура воздуха на Кубани не опустится ниже плюс трех градусов.

Самым теплым днем во второй половине месяца будет 25-е число, когда воздух прогреется до плюс 10 градусов.