Грумер кошек, обниматель и подруга на час. Самые необычные вакансии Краснодара

Еще бы они были высокооплачиваемыми Фото: Валентина ВАГАНОВА

Необычные вакансии появляются на Кубани регулярно. В конце прошлого года краснодарское кафе искало «обнимателя». За теплый прием гостей обещало солидную зарплату – 72 тысячи рублей.

Неизвестно, нашло ли заведение подходящего сотрудника, но вакансия уже исчезла. Зато появились последователи. Возможно, даже бывшие сотрудники кафе.

На популярном сервисе появилось резюме «обниматель». На фото – молодой человек. Ему 22 года.

Если верить профилю, он профессиональный обниматель. Стоимость своих услуг парень не называет, но готов обсудить лично, по телефону.

Также на связи Александр. Он называет себя профессиональным психологом. Только работает парень не по профессии. Он опытный собутыльник.

За 100 рублей парень готов выслушать и поддержать. За дополнительную плату он даже решит проблему человека – советом.

Также раздает советы Полина. Она подруга на час. Все общение – в чате. За 200 рублей девушка выслушает собеседника и поддержит.

Только отзывы о работе девушки не впечатляют. Он всего один – и то негативный. Человек пишет, что Полина исчезла после предоплаты.

Куда тяжелее работа у грумера кошек и собак. Он должен любить животных и уметь стричь и вычесывать их. Обязательное условие – знание тенденций.

За эти услуги готовы платить от 20 тысяч рублей. Опыт работы необязателен, но желателен. Главное, чтобы клиенты были довольны.