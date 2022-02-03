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Общество3 февраля 2022 9:42

«Мы хотим обезвредить вашу карточку». Как разводят наивных телефонные мошенники в Краснодаре

Ведущий радио "Комсомольская правда" в Краснодаре Константин Манукьян высмеял методы телефонных мошенников
Ева МУР
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Константин Манукьян пошутил на эту совсем не смешную тему

Константин Манукьян пошутил на эту совсем не смешную тему

Кому из нас хотя бы раз в жизни не позвонили из некоего банка, чтобы сообщить страшное?! Якобы на наши деньги покусились мошенники и сотрудники банка спешат спасти наши сбережения. Наверное, таких людей в нашей стране не осталось. Несмотря на все предупреждения, десятки полезных публикаций в прессе, мы вновь и вновь попадаемся на эти уловки и вкладываем звонящим не только тайные коды карт, но иногда даже деньги...много денег.

Алгоритм такой: голос на другом конце провода убеждает назвать пин-код банковской карты, чтобы якобы защитить ее в дальнейшем. Никакой логики в этом нет, но все происходит настолько быстро, что жертва мошенников не успевает о ней задуматься.

- Ваша карта вне безопасности. Дайте мне, им, вам свои три цифры задние, и она будет в безопасности, - высмеял метод телефонных воров ведущий радио "Комсомольская правда" в Краснодаре Константин Манукьян, записав ролик. Звонящий в его видео сыграл нелепый акцент.

Но на лице Константина - никаких эмоций. Хотя не понять, что звонок - банальный развод - невозможно.

- Именно так выглядит, на мой взгляд, облапошивание людей по телефону. У нас получилось утрированно, но если проанализировать, то уровень наивности тот же, - говорит Константин.

По данным крупнейшего банка в России, телефонные мошенники похищают со счетов россиян 3,5-5 миллиардов рублей ежемесячно. Средний чек по успешной мошеннической операции находится на уровне 8 тысяч рублей. Как правило, шансы вернуть свои деньги равны нулю, потому что абонент добровольно назвал цифры карты или передал деньги третьим лицам. Защита от такого обмана одна - бдительность.

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