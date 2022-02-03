В Ростовской области зафиксировали первые случаи заражения «стелс-омикроном». Угрожает ли этот штамм Кубани

В соседнем от Краснодарского края регионе уже обнаружили более заразный вид коронавируса. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Не успели жители Кубани свыкнуться с мыслью, что в регионе стал «обживаться» новый штамм коронавируса «омикрон». Как спустя неделю стало известно, что у него появился более заразный подвид - «стелс-омикрон». Его еще называют «скрытным». Случаи заражения уже зафиксировали в десятках регионах России - их более 200. Приблизился вирус и к Краснодарскому краю - у соседей в Ростове ранее зафиксировали случаи инфицирования «стелс-омикроном». «Комсомольская правда» - Кубань» выяснила, угрожает ли новый подвид штамма Кубани.

- На данный момент в Краснодарском крае не зафиксировано случаев заболевания «стелс-омикроном», - сообщают «КП» - Кубань» в региональном Роспотребнадзоре. - Сейчас выявляется в крае лишь «омикрон», его зарегистрировали у 113 заболевших.

Но, как говорят санитарные врачи, это дело времени. До Кубани скоро доберется и «стелс-омикрон». Различия, действительно, можно заметить, но лишь при тщательном исследовании генома. Для этого специалисты проводят специальную процедуру - секвенирование (расщепление меченых участков ДНК под химическим воздействием. - Прим.ред.). Так, новый подвид и получил свое название, потому что при обычном лабораторном тестировании особые черты не видны.

НА ЗАМЕТКУ

Главными отличительными чертами «стелс-омикрона» стали высокая температура и непрерывный кашель. Сохранились и типичные симптомы коронавируса - потеря либо изменение обоняния, вкуса. Но, как говорят эксперты, он может быть немного заразнее.

Медики в очередной раз напоминают, что защититься от всех известных видов COVID можно. Самый эффективный способ - вакцинация.

- В реанимациях привитых пациентов нет. Те, кто вакцинирован, переносит коронавирус в легкой форме, и, как правило, лечится дома, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» замглавного врача по организационно-методической работе Специализированной клинической инфекционной больницы Алексей Баталов. - Никаких новых способов, как обезопасить свой организм, не изобрели.