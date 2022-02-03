Рейтинг депутатов Госдумы от Кубани. Кто отвечает за свои обещания

Вид на здание Государственной думы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Больше четырех месяцев работает новый, восьмой созыв Государственной Думы. Многие СМИ составляют рейтинги, выдумывают малопонятные простому читателю коэффициенты, считают упоминания в СМИ. Это, кстати, не самый главный критерий, как нам кажется: ведь многие депутаты упоминаются в СМИ как предприниматели, общественники, руководители различных организаций.

Вот и мы решили составить свой максимально объективный рейтинг депутатов от Краснодарского края.

Напомним, всего от Кубани в госдуму избраны 20 депутатов – 16 от «Единой России», по одному от «Справедливой России - за Правду», КПРФ, ЛДПР и «Новых людей».

Критерии отбора:

Для того, чтоб расположить депутатов «честно и по ранжиру», решили учитывать следующие «депутатские параметры»:

- активность в социальных сетях,

- количество проведенных мероприятий и встреч, их качество,

- число публикаций в СМИ оставим.

Из социальных сетей основным будем считать Инстаграм, как лучшую социальную сеть по наглядности информации (его аудитория активно наблюдает за деятельностью депутатов и комментирует каждый их шаг). Следом будем учитывать Телеграм, как более «политизированную» часть Интернета. ВКонтакте и Одноклассники рассматриваем как Сети для общения, прослушивания музыки, просмотров видео и не совсем подходящие как средство общения с избирателями. Их в рейтинге учитываем, только если у депутата нет Инстаграм или Телеграм.

Количество публикаций в СМИ смотрим в Яндекс.Новости. Оценивать будем просто: по трем расшифрованным выше параметрам, по 10-балльной системе.

Итак, представляем вам первый рейтинг депутатов Госдумы от Кубани. По версии "КП"-Кубань".

По итогам работы за октябрь 2021 года – январь 2022 года он выглядит так:

1 место - Сергей Кривоносов, «Единая Россия» – 25 баллов

Дата и место рождения: 29 мая 1971, Ростов-на-Дону.

Сергей Кривоносов - самый активный депутат нашего рейтинга

1548 публикаций в Инстаграм, 3137 подписчика. В среднем 7 публикации в неделю. Провел один онлайн-приема граждан. – 7 баллов.

Мероприятия: «Елка желаний», «С новым годом, ветеран». Каждую региональную неделю - встреча с гражданами в проблемных местах избирательного округа – 8 баллов.

191 упоминание в поисковой выдаче Яндекс. Новости. – 10 баллов (К слову, часто упоминается не только как депутат, но и как общественный деятель организатор различных проектов).

2 место - Дмитрий Пирог, «Единая Россия» – 22 балла

Дата и место рождения: 27 июня 1980, Темрюк, Темрюкский район, Краснодарский край.

Дмитрий Пирог у себя в Инстаграм рассказывает не только о работе, но и о семье. На фото - его дети

807 публикаций в Инстаграм, 20,1 тыс. подписчиков. 3-4 публикации в неделю, активно участвует в продвижении спорта на Кубани, встречается с руководством Краснодарского края, публикует информацию о проводимых им приёмах граждан, а также организует видеовстречи – заслуженные 10 баллов.

Мероприятия, встречи: «Елка желаний», «С Новым годом, ветеран», День волонтера, фестиваль детского дворового футбола – 7 баллов.

Более 120 упоминаний в поисковой выдаче Яндекс.Новости – 5 баллов.

3 место - Дмитрий Гусев, партия «Справедливая Россия – За Правду» – 22 балла

Дата и место рождения: 23 июля 1972, Свердловск.

Дмитрий Гусев побывал с рабочим визитом на курортах Кубани

322 публикации в Инстаграм, 3107 подписчика, 6-7 публикаций в неделю. 4 онлайн-приема граждан, активно реагирует на подписчиков, подводит итоги сессии, участвует в прямых эфирах – 10 баллов.

Мероприятия, встречи: каждую региональную неделю проводит приём граждан, участвовал в конференции по ситуации с общественным транспортом Краснодара, в круглом столе по обеспечению молоком школ, провел несколько встреч с жителями Тамани, Анапы и Геленджика, Горячего Ключа, встретился с лидерами молодёжных движений, ветеранскими организациями – 8 баллов.

49 упоминаний в поисковой выдаче Яндекс.Новости – 3 балла.

4 место - Алексей Езубов, «Единая Россия» – 21 балл

Дата и место рождения: 10 февраля 1948, хутор Сокольский, Усть-Лабинский район, Краснодарский край.

Алексей Езубов оказывает адресную помощь

155 публикаций в Инстаграм, 3128 подписчиков. 3-4 публикации в неделю – 7 баллов.

Мероприятия, встречи: «Ёлка желаний», принял участие в открытии нового акушерско-гинекологического корпуса ГБУЗ «Кореновская ЦРБ», проводит приёмы граждан по личным вопросам, оказывает адресную помощь – 10 баллов.

80 упоминаний в поисковой выдаче Яндекс Новости – 4 балла.

5 место - Дмитрий Ламейкин, «Единая Россия» - 19 баллов

Дата и место рождения: 27 февраля 1977, Краснодар.

Дмитрий Ламейкин в соцсетях частенько упоминался благодаря конфузам

554 публикации в Инстаграм, 4064 подписчиков. 3-4 публикации в неделю, провел онлайн прием граждан – 7 баллов.

В соцсетях частенько упоминался благодаря конфузам: постановочное фото с ручкой с закрытым колпачком, которой он якобы пишет, «замыленные» дорогие часы на фото.

Мероприятия, встречи: провёл встречу с жителями Куйбышевского сельского поселения Калининского района, совершил рабочую поездку в Тимашевск, посетил лицей № 90 Краснодара, участвовал в открытии молодежного Юфорума – 5 баллов.

140 упоминаний в поисковой выдаче Яндекс Новости – 7 баллов.

6 место - Наталья Костенко, «Единая Россия» - 17 баллов

Дата и место рождения: 9 августа 1980, станица Малотенгинская, Краснодарский край.

Наталья Костенко провела пока что один онлайн-прием, если верить информации в ее Инстаграм

311 публикаций в Инстаграм, 2293 подписчиков, 1-2 публикации в неделю. Один онлайн прием граждан - 5 баллов.

Мероприятия, встречи: «Елка желаний» - 2 балла.

Несмотря на слабую активность офлайн, 191 упоминаний в поисковой выдаче Яндекс Новости – 10 баллов.

7 место - Сергей Алтухов, «Единая Россия» – 17 баллов

Дата и место рождения: 23 февраля 1982, Орск, Оренбургская область.

Сергей Алтухов моментально реагирует на события. Когда узнал, что фельдшер скорой и водитель прошли пешком по снегу полтора километра к пациентке, тут же приехал на станцию с цветами

570 публикаций в Инстаграм, 8749 подписчиков. 4-5 публикаций в неделю. Провёл онлайн приём граждан – 7 баллов. Много писал про работу своего комитета. Наравне с Дмитрием Гусевым пользуется популярностью у женской аудитории: «молодые да симпатичные» - пишут в комментах дамы.

Мероприятия, встречи: «Елка желаний», помог с оборудованием детского сада – 5 баллов.

120 упоминаний в поисковой выдаче Яндекс Новости – 5 баллов.

8 место - Константин Затулин, «Единая Россия» – 17 баллов

Дата и место рождения: 7 сентября 1958, Батуми, Грузия.

Константин Затулин активно ведет страницу в Инстаграм и побывал в редакции "Комсомолки"

628 публикаций в Инстаграм, 5955 подписчиков. В среднем 10 публикаций в неделю. Страницу ведет команда депутата, она не личная. В названии страницы даже указано - "Команда Затулина". Публикации касаются как федеральной и международной повестки, так и работы депутата в округе. Размещаются депутатские запросы и ответы на них. Много информации о проводимых депутатом приемов граждан - 2 балла.

Мероприятия, встречи: Ежемесячно в рамках региональной недели проводит приемы граждан в Сочи, Апшеронске и Белореченске. Помог обустроить детские площадки в Сочи (Муравейник и Адлер) и Апшеронске – 5 баллов.

200 упоминаний в поисковой выдаче Яндекс.Новости – 10 баллов.

Кстати, в день выхода рейтинга Константин Затулин создал официальный канал в Телеграм.

9 место - Андрей Дорошенко, «Единая Россия» – 17 баллов

Дата и место рождения: 10 марта 1977, Армавир, Краснодарский край.

Андрей Дорошенко проводит много встреч

161 публикация в Инстаграм, 1674 подписчика. 3-4 публикаций в неделю – 5 баллов.

Мероприятия, встречи: провел рабочее совещание в Курганинском районе, совещание и приём граждан в Новокубанском районе, совещание в Гулькевичском районе, приём граждан в Армавире, реагирует на обращения в соцсетях– 8 баллов.

80 упоминаний в поисковой выдаче Яндекс Новости – 4 балла.

10 место - Алексей Ткачев, «Единая Россия» – 16 баллов

Дата и место рождения: 1 марта 1957 года, станица Выселки, Краснодарский край.

Алексей Ткачёв - человек- праздник. Практически весь контент – поздравления ветеранов, детей, медработников

141 публикация в Инстаграм, 841 подписчик. В среднем 2-3 публикации в неделю. Провёл один онлайн приём. Человек- праздник. Практически весь контент – поздравления ветеранов, детей, медработников – 8 баллов.

Мероприятия, встречи: «Елка желаний», «С Новым годом, ветеран» – 3 балла.

116 упоминаний в поисковой выдаче Яндекс Новости – 5 баллов.

11 место - Дмитрий Лоцманов, «Единая Россия» – 15 баллов

Дата и место рождения: 2 марта 1975, Армавир, Краснодарский край.

Дмитрий Лоцманов в региональные недели посещает социальные объекты

464 публикации в Инстаграм, 11,5 тыс. подписчиков, 3-4 публикации в неделю, держит связь с подписчиками – 7 баллов.

Мероприятия, встречи: «Ёлка желаний», в региональные недели посещает социальные объекты, провёл приём граждан – 5 баллов.

40 упоминаний в поисковой выдаче Яндекс. Новости – 3 балла.

12 место - Евгений Первышов, «Единая Россия» – 13 баллов

Дата и место рождения: 4 мая 1976, Краснодар.

Евгений Первышов (слева) со своим коллегой по депутатскому цеху Дмитрием Гусевым

Инстаграм-аккаунта нет. Оценка по Телеграм-каналу - 3015 подписчиков, в среднем 1,5 тыс. просмотров публикаций. 1-2 публикации в день – 4 балла.

Мероприятия, встречи: «Ёлка желаний», каждую региональную неделю проводит приёмы граждан в своем избирательном округе – 5 баллов.

140 упоминаний в поисковой выдаче Яндекс Новости, но больше половины касается предыдущей работы в качестве мэра Краснодара – 4 балла.

13 место - Иван Демченко, «Единая Россия» – 12 баллов

Дата и место рождения: 27 сентября 1960, станица Архонская, Северная Осетия.

Иван Демченко в Инстаграмм не сидит, для связи с народом используется страницу во Вконтакте

Страница в Инстаграм не личная, ее ведет команда депутата. Она имеет 103 публикации, 1 673 подписчика. Имеется страничка в ВК, там 2761 подписчик, музыки нет. Для коммуникации с гражданами использует и ее. В ней - 1-2 публикации в неделю – 3 балла.

Мероприятия, встречи: с рабочим визитом посетил Анапу – 2 балла.

140 упоминаний в поисковой выдаче Яндекс Новости – 7 баллов.

14 место - Светлана Бессараб, «Единая Россия», 11 баллов

Дата и место рождения: 7 декабря 1970, Краснодар.

Светлана Бессараб - главная красавица от Кубани

23 публикаций в Инстаграм, 1003 подписчика. 2 публикации со дня начала работы в новом составе ГД РФ – 2 балла.

Информации по мероприятиям в социальных сетях: не найдено – 0 баллов.

Более 200 упоминаний в поисковой выдаче Яндекс Новости. Ведет активную законотворческую деятельность. Но есть достаточно спорные высказывания, вызывающие негативною реакцию – 9 баллов.

15 место - Эдуард Кузнецов, «Единая Россия» – 10 баллов

Дата и место рождения: 6 августа 1967, село Барабаш, Приморский край.

Эдуард Кузнецов на встрече с одним из жителей Кубани

594 публикация в Инстаграм, 1223 подписчика. 3-4 публикации в неделю. Провел онлайн приём граждан – 4 балла.

Мероприятия, встречи: «Елка желаний», посетил Центр психологической помощи, посетил станицу Величковскую – 3 балла.

40 упоминаний в поисковой выдаче Яндекс Новости. – 3 балла

16 место - Анатолий Вороновский, «Единая Россия» – 10 баллов

28 декабря 1966 года, Баку, республика Азербайджан.

Анатолий Вороновский (справа) в здании Госдумы

633 публикация в Инстаграм, 3069 подписчика. В среднем 2-3 публикации в неделю – 5 баллов.

Мероприятия: «Елка желаний», встреча с работниками МУП «Сочиавтотранс» – 3 балла.

40 упоминаний в поисковой выдаче Яндекс Новости – 3 балла.

17 место - Николай Долуда – 9 баллов

Атаман Всероссийского казачьего общества.

Николай Долуда в соцсетях не сидит

Дата и место рождения: 10 июня 1952, Миролюбовка, Харьковская область.

Страниц в соцсетях нет – 0 баллов.

Информации по мероприятиям и встречам в социальных сетях - не найдено - 0 баллов.

Более 200 упоминаний в поисковой выдаче Яндекс Новости. Но большая их часть касается казачества – 9 баллов.

18 место - Владислав Даванков, «Новые Люди» – 8 баллов

Дата и место рождения: 25 февраля 1984, Смоленск.

Страница в Инстаграм закрыта. 31 публикация, 162 подписчика. Что оно публикует, мы не знаем, может котиков и борщ, поэтому – 0 баллов.

Мероприятия, встречи – 0 баллов.

171 упоминаний в поисковой выдаче Яндекс Новости – 8 баллов.

19 место - Николай Осадчий, КПРФ – 5 баллов

Дата и место рождения: 8 декабря 1957, Туапсе, Краснодарский край.

Николай Осадчий замечен лишь в Твиттере

Инстаграм-аккаунта нет. Пытались оценить деятельность в Твиттере - 884 читателя. Но информации о работе в Краснодарском крае нет – 1 балл.

Мероприятия, встречи – 0 баллов.

75 упоминаний в поисковой выдаче Яндекс. Новости – 4 балла.

20 место - Юрий Напсо, ЛДПР – 4 балла

Дата и место рождения: 17 апреля 1973, Туапсе, Краснодарский край.

Юрий Напсо привиля от коронавируса и призвал своих подписчиков следить за здоровьем

71 публикация в Инстаграм, 1137 подписчиков. 6 публикаций за время работы в ГД РФ. Человек-награда. В основном, публикации о его награждениях и поощрениях. За «Стену славы» в Инстаграм, так уж и быть – 1 балл.

Мероприятия, встречи – 0 баллов.

38 упоминаний в поисковой выдаче Яндекс Новости – 3 балла.

Выводы:

Перед выборами многие партии обещают, что стоит им только зайти в Думу, как изменится в лучшую сторону простая человеческая жизнь. Оппозиция строит свои кампании в противовес «Единой России». Но давайте будем объективны: депутаты ЕР все-таки работают, избирателей информируют, хоть и не все - активно. Помогают адресно. А где же остальные партии? Кроме эсера Гусева, который занял заслуженную бронзу, представителям других партий похвастаться в депутатской работе пока нечем. Посмотрим, что покажет следующий наш рейтинг, который мы будем публиковать постоянно.