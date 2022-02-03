Дорога-призрак с огромными ямами. Жители микрорайона в Краснодаре с трудом выбираются из дорожного плена

Дороги здесь нет. Фото: скриншот выидео

Объездная дорога в 200 метров не первый год отравляет жизнь краснодарцев из ЖК «Спортивная деревня». Так получилось, что это единственный выезд, по которому можно выехать в центр Краснодара на работу или в школу. Ежедневно по ямам и ухабам передвигаются сотни автомобилей и маршрутки, рискуя оставить колеса в глубоких колдобинах.

- Мы бьемся над этой дорогой, потому что ездить стало небезопасно и страшно. Вся она убита, и с каждым годом ее состояние ухудшается, - рассказала «КП»-Кубань» жительница ЖК Татьяна. – По кадастровому паспорту этой дороги нет, территория значится как стоянка для большегрузного транспорта. Но когда началось строительство домов в нашем районе, ее стали использовать как автомобильную – передвигаться как-то надо. Поехала строительная техника, бетономешалки, они-то и добили полотно.

Люди стали писать письма в администрацию города, депутатам и строительным компаниям, которые занимались возведением многоэтажек вокруг. Но пока никто не помог в решении проблемы. Рядом с дорогой работает завод «Унипак», где производят стеклотару. Из-за разбитой дороги компания несет убытки - стекло бьется при перевозке. Это и вынуждает руководство своими силами заделывать ухабы.

- В 2020 году директор за свой счет купил крошку и засыпал дорогу. Он подсчитал, что если класть асфальт и полностью ремонтировать проезжую часть, то уйдет около 12 млн рублей. Но у него таких денег нет. Жителям, наверное, придется скидываться на работы, но это нереально и неправильно, - говорит Татьяна.

В администрации Краснодара знают о проблеме, но там также ссылаются на отсутствие средств. Для того чтобы начать ремонт на этом участке дороги, сначала нужно оформить кучу бумаг – от проектно-сметных до земельно-правовых документов.

- На 2022 год средства на это в городском бюджете не запланированы. В первоочередном порядке идет ремонт там, где уже разработаны проекты реконструкции и капремонта, - отметили в пресс-службе администрации.

Как заверили в мэрии, ремонт гравийного покрытия запланирован в 2022 году при благоприятных погодных условиях. Его будут делать застройщики. Но жители сомневаются, что он продержится долго.