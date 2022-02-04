Нужно бояться поздно обратиться к врачу

В клинике «Евроонко» без очередей и долгих ожиданий пациенты проходят необходимые обследования. Фото предоставлено пресс-службой Клиники Евроонко.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. О том, для чего он проводится, можно ли предотвратить рак, какие симптомы говорят об онкологическом заболевании и почему рак уже не считается приговором, рассказал руководитель онкологической службы краснодарской клиники экспертной онкологии «Евроонко», действующий член Европейского общества онкологов (ESMO) и Российской Ассоциации онкоурологов Антон Елкин.

Руководитель онкологической службы краснодарской клиники экспертной онкологии «Евроонко» Антон Елкин. Фото предоставлено пресс-службой Клиники Евроонко.

– Антон Вадимович, насколько рак сегодня глобальная проблема, ведь все внимание человечества в последние два с половиной года переключилось на ковид? Да и по смертности онкологические заболевания находятся на втором месте после сердечно–сосудистых. Почему надо было учреждать Всемирный день борьбы с раком?

– Рак действительно является мировой проблемой. Рост онкологических заболеваний называют «эпидемией XXI века». По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ,) в 2020 году рак был диагностирован у 19,3 миллиона человек, 10 миллионов скончались от этого заболевания.

Да, больше всего людей в мире по–прежнему умирают в результате сердечно-сосудистых заболеваний, однако, по последним исследованиям, в развитых странах с высоким уровнем дохода основной причиной смерти стал именно рак: от него погибают в два с лишним раза чаще, чем от болезней сердца.

Раком рано или поздно заболевает каждый пятый житель планеты. Эксперты ВОЗ прогнозируют, что к 2040 году число случаев заболевания раком будет на 47 процентов выше. Уже сегодня рак – это проблема каждой семьи. Почти у каждого человека в его ближнем и дальнем окружении есть больные тем или иным онкологическим заболеванием. Поэтому и был учрежден специальный день, чтобы как можно больше людей получили правдивую информацию о раке – о том, как его не пропустить, как его лечить, самое главное – о том, что рак сегодня не приговор, во многих случаях он успешно лечится.

– Но для многих рак по-прежнему остается страшным диагнозом. Люди меньше боятся инфарктов или инсультов и даже ковида, чем рака. Почему, по-вашему, это происходит?

– Прежде всего от незнания или от какого-то негативного опыта. Онкология ассоциируется у большинства людей со страшным, мучительным исходом. Если у кого-то родственник умирал на последней, мы, онкологи, называем ее терминальной, стадии рака, когда практически все органы поражены метастазами, идут необратимые процессы в организме, то в памяти родных остаются боль и муки близкого человека. Особенно если это произошло несколько лет назад, когда не появились еще новые современные препараты и способы лечения. Этими переживаниями люди делятся с другими.

К тому же очень часто мы встречаем такие заголовки в СМИ: «Такая-то знаменитость борется с неизлечимой болезнью!», и не всегда успешно эта борьба заканчивается. То есть в общественном сознании формируется убеждение, что рак – это действительно приговор, что его бесполезно лечить и он не лечится.

Мировые стандарты лечения рака

– Очень часто приходится слышать, что для лечения онкологических заболеваний применяются мировые стандарты? Что это за стандарты?

– Ценный международный опыт по терапии миллионов онкопациентов обобщен в протоколах, или клинических рекомендациях. Это и есть признанный стандарт по лечению каждого вида рака, составленный на основе принципов доказательной медицины и утвержденный влиятельными мировыми онкологическими организациями – американскими, европейскими и российскими.

И хотя каждый пациент и его опухоль уникальны, как индивидуальна и эффективность терапии, для каждого типа рака уже составлены протоколы лечения. И лечащий врач, в какой точке мира он ни находился бы, может заглянуть в эти клинические рекомендации и выбрать необходимую схему лечения непосредственно для данного пациента.

В нашей клинике мы ориентируемся только на стандарты диагностики и лечения, зарекомендовавшие себя в Европе и в мире, широко и успешно использующиеся практикующими онкологами. Международные протоколы ежегодно обновляются, и мы также отслеживаем это, чтобы применять наиболее достоверную и актуальную на сегодняшний день информацию.

Фото предоставлено пресс-службой Клиники Евроонко.

– Вы говорите, что эти клинические рекомендации доступны всем врачам-онкологам. Почему же не везде их применяют?

– Видимо, потому что не у всех онкологов есть ресурсы для того, чтобы их выполнять. Например, из перечисленных в рекомендациях препаратов в наличии только дженерики, да и то низкого качества – менее эффективные, с большим количеством побочных эффектов.

Врачам нередко приходится нарушать утвержденные во всем мире протоколы по разным причинам: не хватает квалификации, нет соответствующего оборудования или, даже если оно есть, врач не использует все его возможности. Ведь лечение рака – комплексное, здесь задействованы многие специалисты. И от их компетенций, знаний, опыта во многом зависит успех лечения.

Половину онкозаболеваний можно предотвратить

– Многих читателей наверняка интересует вопрос: как не пропустить у себя рак? Есть какие–то эффективные меры профилактики?

– Для начала надо понять, что рак – это не одно заболевание, а множество заболеваний, на сегодня известно более двухсот типов и подтипов рака. Но для всех них характерно неконтролируемое, хаотичное деление клеток. Наш организм состоит из более чем триллиона клеток, и у каждой клетки есть строго запрограммированный цикл жизни, он «записан» в нашем ДНК. Периодически этот цикл дает сбои, и появляются «нехорошие» клетки, которые тут же атакуют онкологические «киллеры» – клетки нашего иммунитета.

Но в определенный момент под воздействием различных факторов может произойти ошибка – мутация в ДНК, плохая клетка пробивает оборону нашего иммунитета и начинает быстро, неконтролируемо делиться. Так из–за одной «взбунтовавшейся» клетки образуется злокачественная опухоль. Потом она формирует вокруг себя кровеносные сосуды, которые ее подпитывают, и с помощью кровотока и лимфотока распространяет метастазы в другие органы.

Факторы, из–за которых происходят поломки в ДНК, самые разные: наследственность, образ жизни – курение и чрезмерное употребление алкоголя, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, воздействие ультрафиолетового излучения, радиации, канцерогенов, ряд вирусов и бактерий и даже длительный стресс. Стресс, конечно, не является прямой причиной возникновения онкологического заболевания, но он может стать спусковым механизмом, который может привести к тому, что уже имеющиеся в организме раковые клетки начинают хаотичное деление.

– Какие симптомы могут говорить о том, что у человека онкология?

– Коварство злокачественного заболевания в том, что на ранних стадиях оно практически никак себя не проявляет. Но люди очень часто игнорируют симптомы, которые уже налицо. Это, например, постоянная усталость, даже после отдыха, резкое снижение массы тела без явных причин, изменения родинок и другие. К сожалению, большинство этих симптомов свидетельствуют о запущенности процесса, поэтому к врачу необходимо обращаться немедленно, не тянуть и не ждать, что само пройдет.

Исследования последних лет приводят к выводу, что более половины всех случаев онкозаболеваний и от 30 до 50% всех случаев смерти в мире можно предотвратить. Самый надежный способ – вовремя обнаружить. Для составления индивидуальной карты скрининга лучше всего обратиться к онкологу. Доктор на консультации изучит особенности образа жизни, семейный анамнез, индивидуальные риски и порекомендует, какая программа обследований подходит конкретному человеку.

Многие люди боятся заболеть раком. Бояться рака не нужно, нужно бояться поздно обратиться к врачу!

СПРАВКА «КП»

Федеральная сеть клиник экспертной онкологии «Евроонко» –российская сеть частных специализированных онкологических центров, предоставляющих полный спектр услуг по диагностике и лечению рака по современным мировым стандартам.

Клиника «Евроонко» в Краснодаре работает как амбулаторный онкологический центр. Здесь пациентам доступен весь спектр лабораторных, инструментальных и функциональных методов диагностики на новейшем оборудовании экспертного класса, различные программы онкоскрининга, генетическое тестирование в крупнейших зарубежных лабораториях, ранняя диагностика рака. В клинике проводят лекарственную противоопухолевую терапию (химиотерапию, таргетную и иммунную терапию), фотодинамическую терапию, различные хирургические вмешательства и другие манипуляции: эвакуацию скопившейся жидкости в брюшной полости и груди при асците и плеврите, удаление родинок и новообразований на коже с последующей биопсией и многое другое.

Адрес: «Евроонко» в Краснодаре: ул. Северная, 315.

Телефон для записи и справок: 8 (861) 238–76–74.