Двушка-пушка. Чтобы продать квартиру, мужчина разделся и записал зажигательный клип

Вадима порадовала положительная реакция на его объявление. Фото: vadimetman

Краснодарский ведущий Вадим Этман в начале февраля решил продать квартиру. Ребенок, увлечение музыкой, в общем, молодой семье захотелось жилье попросторней. Но стандартная схема купли-продажи недвижимости Вадиму показалась слишком банальной. И он поступил иначе. Да так, что теперь, кажется, весь Краснодар напевает вслед за ним прилипчивую песенку «Моя двушка, моя двушка, моя двушка - это пушка».

Вадим и его новый способ продать квартиру. Фото: vadimetman

- Спонтанно мысль пришла. Писал песню и подумал почему бы не написать про свою квартиру, - рассказывает сейчас Вадим про то, как появилось, пожалуй, самое необычное объявление о продаже квартиры.

Незамысловатый текст описывает стандартную квартиру в городской многоэтажке – «66 квадратов, два балкона, раздельный санузел, и зал, и спальня. Теплый пол есть на кухне, просто нереально». Все остальное нужно просто видеть. К песне про двушку-пушку сняли не менее поражающий клип. В нем сам автор и владелец жилья в семейниках с леопардовым принтом показывает все плюсы квартиры. Вот он в пене в ванной, а вот на теплом полу рядом с жарящейся яичницей.

- Пушка-двушка пропитана атмосферой любви и счастья. В квартире не курили, - правда, тут Вадим смеется и делает оговорку, что не курили в квартире до съемок видео, но после все тщательно убрали. Услуги клининговой компании и предпродажной подготовки квартиры, кстати, тоже продемонстрированы в клипе.

Если бы не прилипчивая песенка и необычный клип, пушка-двушка затерялась бы среди остальных краснодарских квартир. Фото: avito

Располагается двушка в одном из развивающихся новых краснодарских микрорайонов. Хозяин готов отдать ее за 7 млн рублей. Никаких обременений на квартире нет, торг тоже отсутствует.

Профессиональных агентов по продаже недвижимости такой нестандартный подход повеселил. Но, говорят риелторы, вряд ли это поможет владельцам быстро найти потенциальных покупателей.

- Я честно говоря, в первый раз такое вижу. Ну, конечно, не поможет это продавцу. Покупатели, покупая недвижимость серьезно настроены и хиханьки-хаханьки вот в таком вот ключе при дорогостоящей покупке, я считаю, не уместны. Одну часть покупателей это отпугнет, другие тоже посчитают несерьезным. Покупатели в массе своей более взрослые люди, нежели те юнцы, которых может восхитить такая подача. Да, это хорошо для молодежной аудитории. Это рассчитано на 18-летних, а такая аудитория квартирами не интересуется, - поделилась впечатлениями агент по продаже недвижимости Наталья.

Мнение краснодарцев тоже разделилось. Одни считают, что только так и нужно продавать квартиры, другие, напротив, шокированы.

- Это лучший креатив, что я видела. Вангую, скоро придет к тебе покупателей!

- Помогите мне это развидеть, молодой человек себя продает или квартиру?

- Вадим, срочно меняй профессию, тебе нужно продавать недвижимость! - комментарии под музыкальным объявлением с момента публикации перевалили за несколько сотен.

Мужчина профессионально занимается музыкой и нуждается в студии побольше. Фото: avito

Впрочем, Вадим не избегает и классических приемов. Сам опубликовал фотографии своей пушки-двушки на одном из популярных сайтов с бесплатными объявлениями.

- Вот еще не прошло 24 часов, были запросы, но еще пока никто не приезжал, покупателей, которые бы зашли в квартиру, еще не было, - рассказывает мужчина о первых успехах.

Взамен Вадим и его семья хотят приобрести дом. Дом-дигодом.