Поклонники не увидят Анну Курникову вместе с Энрике Иглесиасом

Энрике и Анна стали образцовой семьей. Фото: EAST NEWS

Энрике Иглесиас и Анна Курникова считаются образцово-показательной семьей. Пара хоть и не спешит официально становится мужем и женой, но это не помешало им обзавестись тремя прекрасными ребятишками, которым звездные папа и мама уделяют максимум своего внимания.

Певец много времени проводит с детьми. Фото: личная страница в соцсетях героя публикации

Энрике и Анна настолько вовлечены в воспитательный процесс наследников, что им некогда заниматься рабочими делами. Знаменитый певец даже отказался от мировых гастролей, так как это повлечет расставание с возлюбленной и детьми. А ведь он до сих востребованный артист и неугасающая любовь его поклонниц удивляет даже продюсера Иглесиаса.

- Мы познакомились с Иглесиасами, когда я организовывал Хулио тур по России. Энрике - очень своеобразный парень. Я долго не мог понять, как человек столько лет мега востребован. До сих пор эти девочки, уже не первое поколение, визжат и орут, по-прежнему в шикарной физической форме, - kp.ru цитирует Максима Берина.

Звездный промоутер организовал турне Иглесиаса в Россию. Долгожданная встреча российских фанаток и сладкоголосого Энрике должна была состояться 14 февраля 2022 года. Очень знаковая дата. Причем, певца должна была сопровождать Анна Курникова, все же это ее родина. Однако, новость шокировала всех, кто приобрел билеты на этот концерт. Звезды отказались от гастролей и разбила сердца своих преданных поклонников.

- Внимание! Перенос концерта Энрике Иглесиаса! Долгожданная встреча с кумиром миллионов состоится уже этой осенью! Все ранее приобретенные билеты остаются действительными на новые даты, - поспешил обнадежить людей продюсер мероприятия Максим Берин.

Это не первый перенос. Энрике Иглесиас уже несколько раз отменял свои выступления в Москве. Как рассказал его продюсер, в Майами у семьи огромнейший дом. Вероятно, семейное гнездышко певцу милей мирового тура, делает выводы kp.ru.