Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 4 февраля 2022 года: три школы Кубани ушли на карантин

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пандемия коронавируса не отступает. Ежедневно на Кубани фиксируется свыше 1000 новых случаев заражения инфекцией. Из-за пандемии закрываются школы и детские сады. Еще три учебных учреждения ушли на дистант на Кубани: одна – в Новороссийске, две – в Сочи.

- Переведены на дистанционное обучение три школы, а также 472 класса в разных муниципалитетах, - рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

Напомним, что лучший способ избежать заражения – вакцинация. Она продолжается на Кубани уже больше года. За это время прививку поставили свыше 2,9 миллиона местных жителей.

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