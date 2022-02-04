Бывший спецназовец на плечах вынес людей из затопленных домов на Кубани

Александр Рязанов прошел Чеченскую войну и конфликт в Южной Осетии, а теперь работает спасателем. Видео: скриншот

Высокий голубоглазый блондин в оранжевом комбинезоне спасателя - это лучше, чем принц на белом коне. Особенно когда ты стоишь почти по пояс в воде. И она повсюду.

- А тут сильный мужчина протягивает тебе руки помощи и даже предлагает взгромоздиться на шею, чтобы ноги не замочить, - рассказывает "КП" - Кубань" жительница затопленного микрорайона в станице Северской.

Эти кадры, где Александр Рязанов несет на плечах хрупкую женщину, облетели соцсети.

- Нас подняли по тревоге и отправили вызволять людей из этого водяного плена, - говорит "КП" - Кубань" Александр.

3 февраля после резкого таяния снега целый микрорайон в станице Северской, в 30 километрах от Краснодара, ушел под воду. Несмотря на все предупреждения, люди отказывались покидать свои дома. Пункт эвакуации развернули сразу в трех школах, но туда на время переселились лишь единицы. Спасатели подключили всю имеющуюся технику, чтобы снизить уровень прибывающей воды. Но это не помогло.

К утру воды в некоторых дворах было не меньше метра.

- Эта женщина попросила свозить ее за продуктами, чтобы доставить родителям. У них двухэтажный дом. На втором этаже пожилые люди и расположились. В пункт эвакуации ехать отказывались наотрез, - продолжает спасатель.

Кроме людей, Александр Рязанов вместе с напарниками из "КубаньСпас" перевез вчера на сушу с десяток собак и кошек.

- Есть ответственные хозяева, которые живность в беде не бросают тоже. А мы, разумеется, только "за", - говорит он.

Спасатель учит детей навыкам выживания и сам дважды отец Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывший спецназовец уже 12 лет работает в кубанском спасотряде, и подобные командировки для него очень нередки. А за спиной Чеченская война и конфликт в Южной Осетии.

- Лучше здесь спасать, - говорит Александр. - Знающие люди помогли выбрать правильный путь в жизни. Очень благодарен за то, что обучают и вкладывают душу в спасателей бывшему начальнику службы П.В. Шепелькову, нынешнему начальнику М.А Буряку и командиру краснодарского аварийно-спасательного отряда И.В. Кулаеву.

К слову, навыки Александра вязать крепкие узлы на веревках, находить дорогу в любой местности; согреться, когда замерз; найти воду и пищу, если это жизненно необходимо, в такой работе просто незаменимы.

- Этому в армии научили, командиры были хорошие, - поясняет спасатель.

Теперь всеми этими умениями Александр готов делиться с детьми и их родителями. Он ведет профессиональный курс по выживанию. Часто на его занятия в Краснодаре и Горячем Ключе записываются целыми семьями.

- Самое страшное в нашей работе, когда мы ищем потерявшегося ребенка, но не находим его живым, - говорит спасатель - сам дважды отец.

Один из таких случаев врезался в его память.

- Родители мальчика в разводе, живут в разных районах. Он нашкодил, побоялся идти домой к маме, отправился через лес к отцу. Потерялся. Когда мы его нашли через три дня, он был уже мертв. Просто промочил ноги и замерз, - вспоминает Александр. - Тяжело осознавать, что помощь к нему просто не подоспела, а сам он не смог выжить в таких условиях.

Самого Александра Рязанова после каждой операции дома в Краснодаре ждут две дочки - 13 и 4 лет - и жена.

- Мы постоянно на телефоне, если я в командировке, переживают. Ну такая работа! - говорит спасатель.

4 февраля он вместе с отрядом снова поехал в наводненную станицу Северскую. Из-за очередных дождей покой им только снится.