Кубанские артисты поддержали участников Олимпиады в Пекине клипом на песню «Край спорта»

Музыканты подготовили клип на песню "Край спорта" Фото: admkrai.krasnodar.ru

4 февраля стартует одно из главных событий в мире спорта – зимние Олимпийские игры в Пекине 2022. В числе сборной нашей страны – спортсмены и из Краснодарского края. Поддержка сейчас нужна им как никогда. Это знают и вокалисты группы хора Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко Anti-choir MLD. Поддержать спортсменов они решили основательно – в день начала соревнований музыканты выпустили на своем YouTube канале видеоклип на песню «Край спорта». Композиция посвящена участникам игр, отправившимся в Китай покорять олимпийский пьедестал.

Участники музыкальной группы записали музыкальное видеообращение к спортсменам в полюбившемся многим парке «Краснодар» - артисты в ярко-красных новогодних свитерах на снежном фоне с искренними пожеланиями исполнили композицию, посвященную спорту Кубани.

- Хэй, Кубань, вперед стадионом громко! Хэй, Кубань, на взлет! Выше всех, сильнее, быстрей, край спорта! - звучит припев композиции в поддержку спортсменов из региона.

Музыкальный клип сопровождается кадрами выступлений олимпийцев на соревнованиях зимних соревнованиях разных лет. А строчки о силе и стремлении спортсменов к победе, нелегком пути для достижения результата точно никого не оставят равнодушными!

За несколько часов видеоролик на песню «Край спорта» набрал уже несколько сотен просмотров, а комментаторы присоединяются к поддержке кубанцев:

- Ну это же просто новый гимн Олимпиады!, - делятся впечатлениями пользователи.

С такой мощной поддержкой спортсмены точно достигнут высот на стартующих Олимпийских играх. На соревнованиях, кстати, край представят 17 человек. За награды будут бороться по три участника в мужской и женской команде по бобслею и один спортсмен в скелетоне. Еще по четыре человека выступят в керлинге и на состязаниях по конькобежному спорту, по одному – в фристайле и прыжках на лыжах с трамплина.

В день начала Олимпийских игр в Пекине спортсменов также поддержал губернатор края.

- За сборную выступают 17 кубанских ребят. Каждому из них желаю удачи и побед! – написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.