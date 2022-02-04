Преданные. В приюте для бездомных на Кубани отравили 12 собак кормом из пожертвований

Одна из подопечных приюта - Хельга - умерла в мучениях. Фото: "Про добро"

12 собак из приюта для бездомных животных в Крымске отравились кормом, который им пожертвовали неизвестные благотворители. Такой подлости не ожидал никто.

- У всех – признаки отравления. Несколько в тяжелой форме. Мы не хотим сейчас никого обвинять, но это явно спланированная акция, - написала в тот же день одна из волонтеров организации "Про добро".

Она рассказывает, что собак накануне случившегося накормили тем, что прислали благотворители.

- Очевидно одно – это была не просрочка, не корм, испортившийся из-за неправильного хранения и т.д. Клинические признаки указывают на отравление ядом: сильная рвота, отнимались лапы. У Хельги (одной из собак) резко упало давление. Термометр даже не показывал температуру, - рассказывают волонтеры.

Кроме того, собаки падали строем, как их кормил дежурный в приюте.

В итоге Хельга погибла. Еще четыре пса - Амур, Лорд, Лавр и Ред Бул в тяжелом состоянии. Пострадали также Юна, Марк, Бобик, Князь, Гарри, Чара и Алан.

- В связи с этим ЧП мы приостанавливаем прием гуманитарной помощи кормами. Будем думать и принимать взвешенное решение, чтобы обезопасить собак и не обидеть благотворителей. Надеемся, вы понимаете, что мы не имеем права рисковать жизнью наших подопечных, - предупредили зоозащитники. - Это сейчас сильно ударит по нам, но мы должны обезопасить животных.

Надо сказать, что только благодаря неравнодушию волонтеров собаки еще живы.

- Огромное спасибо волонтерам, кто бросил все дела и помчался возить собак в клинику и держать их на капельницах. Спасибо коллективу и руководителю клиники «Свой доктор», которые оперативно оказали помощь такому большому количеству пострадавших. В этой суете нас не посчитали, не хватало рук... Боимся представить, какой выйдет счет, но на тот момент главное было оказать экстренную помощь, - говорит руководитель "Про добро" Инна Ткач. - Крымчане и так очень отзывчивые люди, а тут нам везли пеленки, системы, слали деньги.

Но стационар и лечение все равно обошлось им около 30 тысяч рублей. А еще понадобится реабилитация.

Если вы желаете помочь благотворительной организации, то вот их реквизиты:

Банковская карта: 4274275218646049 (Инна Васильевна Т) Привязана к телефону +79384877748 Qiwi +79384877748