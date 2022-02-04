Поселились в машинах, бегают даже днем. Стаи крыс атакуют элитный район в Краснодаре

Крысы перегрызли провода в автомобиле.

Крысы стали настоящей бедой для жителей многоэтажек на улице Венецианской в Краснодаре. Стаи грызунов кишат в мусорных баках в поисках еды. Животные перестали бояться людей и теперь выбегают из укрытий даже днем. Каждый раз жильцам приходится преодолевать страх, чтобы выкинуть пакет с отходами.

- Их очень много. У меня маленький пес, и мне страшно с ним подойти к контейнеру. Кажется, что они сейчас набросятся на него, - рассказала «КП»-Кубань» Анна Латышева.

Этой зимой вредители совсем обнаглели. Из-за тесноты они решили покинуть привычное место обитания и устроились под капотом «Пежо», который стоял у контейнеров. Крысы там переночевали, прихватили с собой мусор и перегрызли провода.

Парковка для машин находится рядом с мусорными баками.

- Мы поставили автомобиль вечером на парковку, а утром 2 февраля не смогли завестись. Позже посмотрели под капот – там сидела крыса, - сообщила владелица иномарки Юлия. - Мы оттолкали машину во двор. Думали, что крысы побоятся приходить туда. Но они не отступают. Мы кидаем отраву, ставим капканы и ловушки в машине. Их это не пугает. Крысы все съедают, убегают, а потом опять возвращаются.

Так Юлия подходит к машине - палка от швабры, отрава и дихлофос.

Мириться с крысиным соседством жильцы домов не хотят. Они регулярно обращаются в управляющую компанию с просьбой провести обработку, но вредителей ничего не берет.

- На мусорках мы посыпаем отраву от крыс. Мышей травим по чердакам и подвалам. Но они каждый сезон появляются, - прокомментировали ситуацию в управляющей компании «Европа-Сити».

Специалисты говорят, что вывести крыс могут специализированные организации. Они используют сильнодействующие вещества, которые негативно влияют на организм животного.

- Крысы стали спутниками человека уже давно. В дикой природе они не встречаются. Там, где есть еда, там они и селятся. Но контролировать их численность необходимо, - подчеркнул эколог Вениамин Голубитченко. – Эти грызуны очень осторожные, для гнездований выбирают спокойные убежища, но залезть в нехарактерные места тоже могут, как в данном случае. Машина стояла рядом с мусором, в ней было тепло, вот они и ее облюбовали.

Сейчас пострадавший от зубов крыс автомобиль Юлии стоит у дома. Пока крысы не покинули его, делать ремонт бессмысленно, считает она.