Русский Куршевель. Туристы восхитились красотой снежной погоды в горах Сочи

Заснеженные горы Сочи видны издалека Фото: Олег УМАРОВ

Горнолыжные курорты в Сочи продолжает засыпать снегом. Несколько дней назад снежинки можно было заметить и в прибрежной зоне. Туристы восхищаются красотой снежной погоды на юге страны.

Фото: sochi.camera

«Восхищение от белоснежных гор не передать словами», «Снег идет почти каждый день, я влюблена в это место», «Русский Куршевель, однозначно», - пишут в соцсетях пользователи, публикуя фотографии с заснеженных просторов сочинских курортов.

Прекрасные виды открываются с канатной дороги Фото: Олег УМАРОВ

Высота сугробов в горах Сочи уже достигла трех метров. При этом суточный прирост продолжается. Снег сегодня продолжает идти во всех горнолыжных зонах. По камерам видеонаблюдения можно увидеть обстановку в этой местности: снег идет в Красной Поляне, Розе Хутор, также заметает горно-туристический центр Газпром.

Несколько дней назад отдыхающие снимали огромные сугробы на высоте более 2,5 тысячи метров. Знаменитые качели над пропастью были практически полностью покрыты снегом. Тропинки к достопримечательностям чистили несколько человек.

Фото: sochi.camera

Спасатели предупредили, что 4 и 5 февраля в горах Сочи возможен сход лавин. Снежные массы могут сойти в любой момент выше 500 метров. В МЧС рекомендовали не выходить в горы в непогоду и сильный снегопад.

По прогнозам, заметать курорт будет сегодня и завтра, местных жителей и туристов просят быть осторожными.

Фото: sochi.camera

- Местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В предгорной зоне прогнозируется снег, местами сильный. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью и днем будет около 0 градусов, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Фото: sochi.camera

Все городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Водителей попросили не выезжать на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.

При ЧС необходимо звонить по номерам 101, 112.

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