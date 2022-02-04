Русский Куршевель. Туристы восхитились красотой снежной погоды в горах Сочи

Заснеженные горы Сочи видны издалека
Фото: Олег УМАРОВ
Горнолыжные курорты в Сочи продолжает засыпать снегом. Несколько дней назад снежинки можно было заметить и в прибрежной зоне. Туристы восхищаются красотой снежной погоды на юге страны.
Фото: sochi.camera
«Восхищение от белоснежных гор не передать словами», «Снег идет почти каждый день, я влюблена в это место», «Русский Куршевель, однозначно», - пишут в соцсетях пользователи, публикуя фотографии с заснеженных просторов сочинских курортов.
Прекрасные виды открываются с канатной дороги
Фото: Олег УМАРОВ
Высота сугробов в горах Сочи уже достигла трех метров. При этом суточный прирост продолжается. Снег сегодня продолжает идти во всех горнолыжных зонах. По камерам видеонаблюдения можно увидеть обстановку в этой местности: снег идет в Красной Поляне, Розе Хутор, также заметает горно-туристический центр Газпром.
Несколько дней назад отдыхающие снимали огромные сугробы на высоте более 2,5 тысячи метров. Знаменитые качели над пропастью были практически полностью покрыты снегом. Тропинки к достопримечательностям чистили несколько человек.
Фото: sochi.camera
Спасатели предупредили, что 4 и 5 февраля в горах Сочи возможен сход лавин. Снежные массы могут сойти в любой момент выше 500 метров. В МЧС рекомендовали не выходить в горы в непогоду и сильный снегопад.
По прогнозам, заметать курорт будет сегодня и завтра, местных жителей и туристов просят быть осторожными.
Фото: sochi.camera
- Местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В предгорной зоне прогнозируется снег, местами сильный. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью и днем будет около 0 градусов, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Фото: sochi.camera
Все городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Водителей попросили не выезжать на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.
При ЧС необходимо звонить по номерам 101, 112.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Где лыжи, а где — Сочи?»: бывшая гимнастка выступит на зимней Олимпиаде в Пекине
Ирма Махиня считается один из фаворитов турнира по прыжкам с трамплина (читайте далее)