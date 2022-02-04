За решеткой мужчина может провести больше 10 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вонзившего в лицо супруги 25-сантиметровый нож мужчину изолировали до суда. Напомним, эта дикая история произошла в Апшеронске в конце ноября 2021 года. Во время застолья супруги поссорились. Вспыливший 64-летний мужчина схватился за нож и вонзил его в лицо женщины. Удивительно, но женщина, хоть и находилась в шоковом состоянии, но сумела спастись от тирана и даже попросить о помощи соседей. Врачам удалось достать из ее носа 25-сантиметровый нож.

Чудом лезвие не задело важные органы. После чего пострадавшую прооперировали, но ей предстоит долгая реабилитация, понадобится и помощь пластических хирургов.

На рентгене видно, что нож проник глубоко в голову. Фото: минздрава Кубани.

По словам знакомых, мужчина перебивался случайными заработками, а его жена работала в магазине. Раньше пара не дебоширила. Более того, глава семейства всегда вел себя обходительно с женой. В гостях они выглядели счастливыми. По одной из версий, супруг пострадавшей в последнее время стал замечать повышенное внимание к жене со стороны противоположного пола. Вот, говорят соседи, и приревновал ее.

Но врачи сумели вытащить лезвие, не повредив ткани. Фото: минздрава Кубани.

- Она очень красивая женщина, для своих лет выглядит прекрасно. Часто ей делают комплименты мужчины. А супруг, видимо, переживал, что она может от него уйти. Честно говоря, других и причин не вижу, - говорит соседка.

Женщине часто делали комплименты.

Однако правоохранители склоняются к тому, что ссора была бытовой, а сам мужчина стал вести себя агрессивно из-за того, что перебрал со спиртным. Но в любом случае до суда его изолировали.

Женщина часто путешествовала.

- На время следствия обвиняемый находился под стражей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мужчине грозит тюремный срок. За решеткой он может провести больше 10 лет.

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