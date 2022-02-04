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Происшествия4 февраля 2022 11:30

Вонзившего в лицо супруги 25-сантиметровый нож мужчину изолировали до суда

На Кубани женщину, на которую супруг напал по пьяни, прооперировали, но ей предстоит долгая реабилитация
Евгения СОРОКА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
За решеткой мужчина может провести больше 10 лет.

За решеткой мужчина может провести больше 10 лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вонзившего в лицо супруги 25-сантиметровый нож мужчину изолировали до суда. Напомним, эта дикая история произошла в Апшеронске в конце ноября 2021 года. Во время застолья супруги поссорились. Вспыливший 64-летний мужчина схватился за нож и вонзил его в лицо женщины. Удивительно, но женщина, хоть и находилась в шоковом состоянии, но сумела спастись от тирана и даже попросить о помощи соседей. Врачам удалось достать из ее носа 25-сантиметровый нож.

Чудом лезвие не задело важные органы. После чего пострадавшую прооперировали, но ей предстоит долгая реабилитация, понадобится и помощь пластических хирургов.

На рентгене видно, что нож проник глубоко в голову. Фото: минздрава Кубани.

На рентгене видно, что нож проник глубоко в голову. Фото: минздрава Кубани.

По словам знакомых, мужчина перебивался случайными заработками, а его жена работала в магазине. Раньше пара не дебоширила. Более того, глава семейства всегда вел себя обходительно с женой. В гостях они выглядели счастливыми. По одной из версий, супруг пострадавшей в последнее время стал замечать повышенное внимание к жене со стороны противоположного пола. Вот, говорят соседи, и приревновал ее.

Но врачи сумели вытащить лезвие, не повредив ткани. Фото: минздрава Кубани.

Но врачи сумели вытащить лезвие, не повредив ткани. Фото: минздрава Кубани.

- Она очень красивая женщина, для своих лет выглядит прекрасно. Часто ей делают комплименты мужчины. А супруг, видимо, переживал, что она может от него уйти. Честно говоря, других и причин не вижу, - говорит соседка.

Женщине часто делали комплименты.

Женщине часто делали комплименты.

Однако правоохранители склоняются к тому, что ссора была бытовой, а сам мужчина стал вести себя агрессивно из-за того, что перебрал со спиртным. Но в любом случае до суда его изолировали.

Женщина часто путешествовала.

Женщина часто путешествовала.

- На время следствия обвиняемый находился под стражей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мужчине грозит тюремный срок. За решеткой он может провести больше 10 лет.

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