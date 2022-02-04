Олимпиада в Пекине – как чистый лист, ничего не знаем: тренер звезды сборной России по конькобежному спорту рассказал, как Елена Сохрякова готовится в Играм

Фото: instagram.com/sohryakovalena/

31-летняя Елена Сохрякова – звезда сборной России по конькобежному спорту. Причем признание болельщиков пришло к девушке раньше, чем результаты.

Елену всегда отличала модельная внешность. Если бы не спорт, она бы щеголяла по подиумам. Но спортсменка отказался от модных показов и ушла в спорт.

Елена – частый герой рубрики «Девушка дня» на ведущих спортивных сайтах. Сочные фото спортсменки с пляжей собирают тысячи лайков.

Обтягивающий спортивный костюм ей идет не хуже, чем купальный. Только модельная слава девушке неинтересна. Она призер юниорского первенства мира и Универсиады, победитель чемпионатов страны и член сборной России.

Олимпиаде в Пекине – первая в жизни для Елены Сохряковой. Пока одни спортсмены критикуют условия жизни в Китае, она наслаждается атмосферой Игр. Вместе с ней в Пекине тренер сборной России и «Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта» Краснодарского края Дмитрий Дорофеев.

- Это волнительные Игры для Елены. Они первые в жизни спортсменки. Это не передать словами. Конечно, она переживает, – рассказывает тренер в интервью радио «КП» – Краснодар».

По его словам, настроение у кубанской спортсменки отличное. Главное – сохранить его до стартов и избежать травм. Форма бегуньи вопросов у тренера не вызывает.

- Но есть нюанс. Эти соревнования – как чистый лист для нас. У нас нет никакой статистики этого льда. Все узнаем уже на дистанции, во время турнира, – признается специалист.

Тренер скромно говорит о фаворитах. Выделяет разве что спортсменок из Нидерландов и Японии.

- Непонятно, насколько сильны хозяева. Но наши спортсменки готовы дать бой. А мы уже настроим на хороший бег, – заключает тренер.

На старт Елена выйдет уже 6 февраля. Он поборется за медали на дистанции 1500 метров.