На поход за продуктами денег нет. За брата Дани Милохина платят в магазинах Анапы

Илья обожает эпатаж Фото: Андрей Минаев

Даня Милохин – один из самых эпатажных блогеров России. Только на этой неделе он танцевал стриптиз с голым торсом и сорил деньгами.

Парень прятал купюры на фуд-корте. Он раскидал несколько тысяч рублей в крупном торговом центре. Эти места он показал в инстаграме, чтобы подписчики нашли деньги и отметили его аккаунт в сторис.

Куда скромнее живет его брат Илья. Он устал покорять Москву и вернулся в Анапу. Вместе с деньгами и славой парень лишился аккаунтов в социальных сетях.

По слухам, по контракту он оставил пароли Тик-Току хаусу, где жил последний год. Новую жизнь парень начал в Анапе. Он перебрался на юг России, завел новые аккаунты в социальных сетях.

Сейчас юноша ищет менеджера по рекламе и не вылезает из зала.

- Мы вместе ходим в зал, но он живет отдельно – в квартире, – говорит приемный отец Дани и Ильи, Дмитрий Тюленев. – Мы же живем не в самой Анапе, в 15 км от курорта. Ему было бы неудобно встречаться с друзьями, заниматься спортом. Поэтому он решил снять жилье.

Точных причин возвращения Ильи на Кубань мужчина не знает. Он предлагает, что сыну не хотелось совершать определенные поступки.

- У него было непонимание с продюсером. Хотя я знаю, что Маша (Погребняк, владелица Тик-Ток хауса. - Прим. авт) желает ему только добра, – добавляет мужчина.

Именно Дмитрию Илья написал, когда решил вернуться. Он попросил встретить его в аэропорту.

- Он написал, что приезжает. Мы были счастливы, что Илья возвращается. Илья неделю жил у нас. А потом сказал, что у него есть интересные планы с друзьями. Он горел этими идеями, правда, нам не говорил, какие именно. И спросил: «Можно я поживу на квартире?». Мы были не против.

Переезд на съемное жилье никак не сказался на общении Ильи с приемной семьей. Они на связи каждый день. Чаще всего мужчины встречаются в спортивном зале.

- У него отличная форма. А занимается Илья всего два-три месяца, – объясняет Дмитрий.

Приемный отец Ильи и Дани Милохиных считает, что Москва не самый подходящий город для Ильи. Еще и Тик-Ток хаус находился в 80 километрах от столицы.

- Представьте, закрытая территория, как база отдыха. Одна поездка в Москву – две тысячи рублей, только в одну сторону, – говорит мужчина. – Возможно, его тяготил сам контракт. Ему была нужна свобода. Чтобы он двигался сам, не был обременен договором. Это мои предположения.

По слухам, вместе с аккаунтами в соцсетях Илья лишился рекламодателей. Сейчас парень раскручивает новый профиль и ищет менеджера по рекламе.

На днях в его новом инстаграме появились сторис, где парень рассказывает, что не смог рассчитаться в магазине. Помог Милохину случайный свидетель. Он рассчитался за блогера, а Илья отметил мужчину в инстаграме.

- Я тоже видел сторис. Мы на днях ходили в зал. Илья оплатил мне разовое посещение. Еще мы забежали в кафе. Я спросил, есть ли у него какие-то проблемы? Он ответил: «Бывает по-всякому, но в целом справляюсь». Он никогда ни на что не жалуется. Я сказал, что дома всегда есть еда и крыша над головой.

Но возвращаться к приемным родителям парень не стал.

- Он сразу сказал, что не хочет включать заднюю. Хочет двигаться только вперед. Но мы договорились, что он обратится, если нужна будет помощь, – объясняет мужчина.

По словам Дмитрия, за его сторис следит Даня Милохин. Вероятно, он знает о ситуации брата. Но ни Илья, ни семья не обращались за помощью к звезде.

- Никто не хочет садиться Дане на шею. Мы стараемся двигаться сами, – заключает мужчина.

Сам Дмитрий счастлив возвращению Ильи. По его словам, они стали видеться значительно чаще, чем когда сын был в Москве.