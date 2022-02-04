Дикие перепады. Циклон разгонит температурные качели в Краснодарском крае

Температурные качели спровоцируют наледь и слякоть. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комфортная погода, порадовавшая жителей Кубани в первые дни февраля, закончилась. Плюсовые значения, похожие на весенний привет, исчезли. Но, говорят метеорологи, лишь на несколько дней. Циклон разгонит температурные качели в Краснодарском крае. А это значит, что в ближайшее время ждем переменчивую погоду с резкими перепадами отметок.

- На юге влияние атмосферного фронта сохранится, местами снова пройдут осадки, - говорят в центре погоды «Фобос». - В дневные часы температура в большинстве районов ожидается положительной, по ночам – заморозки.

Как сообщают метеорологи, 5 февраля местами будет туман, на дорогах - гололед. При этом возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

- Температура воздуха ночью опустится до 5-7 градусов мороза, в юго-восточных предгорьях - еще холоднее - минус 9 градусов. В дневные часы воздух едва прогреется до нуля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Морознее будет в горах - там ночью отметки упадут до 11 градусов мороза, а в дневные часы не поднимутся выше 5 градусов со знаком минус. Холодно будет даже на побережье - там плюс 3-5 градусов, а ночью небольшой морозец.

- При этом ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду, - говорят в краевом гидрометцентре.

Однако уже в понедельник, 7 февраля, температурный фон пойдет на повышение - воздух будет прогреваться до +7-10 градусов в дневные часы. Но и это потепление надолго не задержится. К середине рабочей недели зима вновь вернется - ждем мокрый снег и наледь.

Кстати, резкие перепады температур скажутся не только на настроении, но и на здоровье. Шум в голове, боли в суставах, скачки давления - все это симптомы, возникающие при смене погоды. По возможности на время колебаний температур, лучше отлежаться.

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