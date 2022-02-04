В Краснодарском крае тепловоз сошел с рельсов: есть пострадавшие

Причины ЧП сейчас уточняются. Фото: instagram.com/apsmi

В Краснодарском крае тепловоз сошел с рельсов. ЧП случилось днем в пятницу, 4 февраля, в Апшеронском районе региона. Как стало известно, сход локомотива произошел в 13:10 на участке Комсомольская – Апшеронская.

Судя по снимкам, снятым на месте происшествия, поезд "завалился" набок. Причины случившегося пока неизвестны. Однако во время ЧП пострадали люди. На данный момент известно о трех работниках РЖД, которые получили травмы.

Тепловоз "завалился" на бок. Фото: instagram.com/apsmi

- Во время происшествия пострадали три человека, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе РЖД Северо-Кавказской железной дороги. - Это машинист, его помощник и составитель поездов. Все они были госпитализированы в Апшеронскую районную больницу.

Фото: instagram.com/apsmi

Кроме того, как сообщается, для ликвидации последствий происшествия на место направлены восстановительные поезда. Они прибудут со станций Белореченская и Туапсе.

- На участке Комсомольская – Апшеронская пока осуществляется только грузовое движение, - уточняют в пресс-службе РЖД Северо-Кавказской железной дороги. - Пассажирского сообщения на данной ветке нет.

Причины происшествия выясняются. На место ЧП уже выехали правоохранители, которые организовали проверку. Следователь опрашивает очевидцев.