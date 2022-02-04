Причины схода с рельсов тепловоза в Краснодарском крае: рассматриваются несколько вариантов

Трое работников получили травмы. Фото: Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Правоохранители озвучили предварительные причины схода с рельсов тепловоза в Краснодарском крае. Напомним, ЧП случилось днем 4 февраля. На перегоне «Комсомольская-Апшеронск» произошел сход маневрового локомотива. Во время происшествия пострадали три человека. С разными травмами их госпитализировали в больницу. На данный момент к участку направлены восстановительные поезда.

- Предварительно рассматриваются несколько причин произошедшего. Среди основных - это наличие посторонних предметов на железнодорожном полотне или бросание предметов в движущийся подвижной состав, - сказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Есть также предположение, что тепловоз мог сойти с рельсов из-за плохого технического состояния железнодорожного пути или же неисправности самого локомотива. Но для того, чтобы установить точную причины, изучаются все обстоятельства, будут назначены экспертизы.

Фото: Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Известно, что на месте уже работают правоохранительные органы.

- Направлена следственно-оперативная группа Белореченского линейного отдела полиции, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Управлении на транспорте МВД России по ЮФО. - Выясняются обстоятельства произошедшего.

Фото: instagram.com/apsmi

Ранее сообщалось, что на участке Комсомольская – Апшеронская пока осуществляется только грузовое движение.

- Пассажирского сообщения на данной ветке нет, - уточняют «КП» - Кубань» в пресс-службе РЖД Северо-Кавказской железной дороги.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

- Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте работают на месте происшествия, - сообщает старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская. - Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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