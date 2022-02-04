Названы продукты, которые жители Краснодара чаще всего просят доставить курьеров с быстрой доставкой

Прошлой осенью в Краснодаре заработали мини-склады Яндекс.Маркета по всему городу. В сервисе можно оформить экспресс-доставку продуктов – дорога курьера до заказчика занимает от 10 минут. Маркетплейс проанализировал заказы жителей краевой столицы и рассказал, что чаще всего они заказывают с быстрой доставкой.

Наиболее востребованные категории – молочная продукция, вода и напитки, овощи и фрукты, а также бакалея и кондитерские изделия. Из молочного прилавка краснодарцы больше всего заказывают творожные десерты и сыры. Среди овощей чаще всего просят доставить томаты, зелень, салат и картофель. Востребован раздел бакалеи: в онлайн-корзины краснодарцы активно добавляют рис – в два раза чаще гречки.

В экспресс-доставке есть готовая еда. Тут горожане часто заказывают супы. В Краснодаре предпочитают куриный, грибной и борщ. На второе горожане просят блюда с курицей или плов: восточное блюдо в среднем берут в два раза чаще макарон.

В категории напитков лидером стала газировка: сладкую воду просят в два раза чаще обычной питьевой. Доверяют курьерам Маркета жители Краснодара доставить и горячие напитки. Номер один по востребованности – капучино.

При заказе продуктов в экспресс-доставке их приносят из дарксторов – небольших складов по всему городу. Количество точек и курьеров позволяет доставить покупку от 10 минут. На первый заказ из раздела «Продукты» Яндекс.Маркет дает скидку 50%, на второй – 30%. При покупке от 100 рублей доставка бесплатна. Курьеры передают заказы бесконтактно, пользователь также может выбрать в приложении функцию «Оставить у двери».

Сделать заказ можно в приложении Яндекс.Маркета или на сайте – кликайте раздел «Продукты».