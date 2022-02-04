Вместо дома строят три. Почему в одном из районов Кубани случилось наводнение, которого не было 40 лет

Улицы ушли под воду. Фото: газета "Зори" Северского района

Лужи по пояс, тонны грязи и сырость. Это то, что оставила после себя вода сразу на нескольких улицах станицы Северской. Старожилы помнят, подобный потоп случался лет 40 назад.

- 4 февраля остаются подтоплены 94 придомовые территории, из них в 18 вода зашла в дом (всего проживает 203 человека, из них 38 детей). Было эвакуировано всего 33 человека, из них 18 детей, - отчитываются спасатели.

Вода пришла в десятки домов. Фото: газета "Зори" Северского района

Остальные строят версии, почему такое могло произойти.

- Землю под застройку выдают на подтапливаемых территориях, будто не знают, что такое может произойти, - сыплются гневные сообщения в соцсетях. - Всех посадить!

В местных группах даже собирают подписи под коллективными обращениями в надзорные органы - имущество испорчено, в домах теперь понадобится ремонт.

Но, оказывается, не все так однозначно. "Комсомолка" решила проконсультироваться со специалистом, предоставив ему многочисленные кадры местности и отчеты экстренных служб.

- Подтопления в Северской произошли из-за таяния снега, реки хоть и наполнились, но остались в своих берегах. Собственники частных домов просто обязаны были предусмотреть такое развитие событий и вывезти снег из дворов. Такая практика есть во всех регионах страны перед весенним потеплением, - пояснил независимый эксперт по оценке ущерба от ЧС Сергей Гутько. - Но жители юга надеются в этом смысле на кого-то другого, судя по всему.

Потребовалась помощь спасателей. Фото: газета "Зори" Северского района

Кроме того, дома, построенные на подтапливаемых территориях (они, кстати, нанесены на карту региона после наводнений лета 2020 года), по мнению эксперта, явно не соответствуют строительным нормам Водного кодекса.

- Видно, что фундамент домов, а это целые микрорайоны, гораздо ниже того, что требуют нормы. Он должен быть высоким. Но застройщики, возможно, сэкономили на стройматериалах и фактически сравняли его с уровнем земли. Это недопустимо, - говорит эксперт. - И застройка эта слишком тесная, вместо одного дома - три.

Помимо прочего, анализ участков подтопления показывает и то, что действовавшие в качестве ливневых отводов канавы и ерики порой забетонированы или засыпаны землей. Тот, кто это делает, вряд ли советуется с землеустроителями, архитекторами или на худой конец инженерами-гидрологами.

- Воде в таких местах некуда деваться, она выходит за пределы канав и разливается в том числе во дворах, - пояснил специалист.

Система ериков, кстати, успешно функционировала во времена заселения этих мест казаками. Широченные канавы спасали жилье от потоков воды, которой в этом климате всегда было то в изобилии, то наоборот. В засушливое время - они были естественными сборниками влаги. А сейчас нередко нерадивые хозяева пускают по ним домашнюю канализацию, засоряя естественный водоотвод.

Из всего происходящего, говорит Сергей Гутько, нужно срочно делать выводы - впереди весна. Иначе снег и дождь в южном регионе всегда будет приносить одни лишь разочарования.