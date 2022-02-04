«Весь избитый, страшные синяки, раны». В Краснодарском крае погиб мужчина после заключения в изолятор

Илье Смолину стало плохо в ИВС Ейска. Фото: архив семьи погибшего

Загадочную гибель 34-летнего Ильи Смолина сейчас активно обсуждают в Краснодарском крае. Мужчину задержали и отвезли в изолятор временного содержания Ейска еще 12 января. По данным полиции, он был арестован после постановления районного суда за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Но 18 января ему стало плохо. Илью отвезли в больницу, где он умер.

Родственники узнали о смерти Ильи только 25 января. О том, что Илья скончался, отцу сообщили соседи.

- Нам не давали посмотреть на тело. Только после обращения в прокуратуру мы смогли попасть в морг. То, что я увидела, повергло меня в шок. Он был весь избитый, страшные синяки, раны. Места живого не было. Я нашла в себе силы сделать фото этого ужаса, - рассказала «КП»-Кубань родственница погибшего.

Тело Ильи было покрыто синяками и ранами. Фото: архив семьи погибшего

По словам женщины, Илья перебивался случайными заработками. В последний раз, когда они созванивались, он был в хорошем настроении, ехал на работу. У мужчины остался маленький сын. С женой погибший был в разводе.

- После расставания у него были нервные срывы. Он пошел по наклонной, - призналась родственница Ильи.

В полиции говорят, что медицинскую помощь в тот день Илье оказывали до приезда скорой помощи. Вскрытие показало, что мужчина погиб из-за проблем с алкоголем. Но откуда на теле появились множественные травмы, пока неизвестно.

- Тут нужно разбираться. Визуально есть телесные повреждения. Теперь нужно выяснять, были ли они до помещения в ИВС. Нужно опрашивать свидетелей, отсматривать видео с камер наблюдения, если они сохранились, и опираться на документы от судмедэкспертов, - отметил руководитель краснодарского отделения «Комитета против пыток» Сергей Романов. - Мы в свою очередь готовы подключиться, если будет обращение от родственников мужчины. Пока только есть устная договоренность о встрече.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю заявили, что по факту смерти обвиняемого назначено проведение проверки, будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего.

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