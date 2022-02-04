Кресты и могилы под водой. В кубанской станице кладбище ушло под воду

В станице Динской затопило кладбище. Фото: скриншот видео

Десятки могил ушли под воду на кладбище в станице Динской. Аномальные снегопады и последовавшее за ними резкое потепление превратило погост в одну непроходимую лужу. Вырытый у забора канал быстро заполнился талыми водами, которая заполнила территорию у въезда.

Теперь родственникам, по всей видимости, придется менять ограды и памятники. Они отмечают, что масштаб подтопления можно будет оценить только весной.

- Это новое кладбище. Тут хоронят несколько лет. Раньше здесь проходило русло реки, а теперь топит, - рассказывают местные жители.

4 февраля вода перестала прибывать и начала спадать. На место выехали спасатели.

- На кладбище провели откачку. Затопленных могил сейчас нет. Ситуация находится на контроле администрации, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе администрации станицы Динской.

Вода на кладбище сошла. Фото: пресс-служба администрации станицы Динской

Не только в Динской зафиксированы подтопления. Большая вода пришла в несколько районов Краснодарского края. В Славянском, Северском и Красноармейском районах введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. По данным МЧС, подтопленными остаются 914 дворов и 280 домов в разных населенных пунктах.

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