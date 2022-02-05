Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 февраля 2022 года: более 2000 подростков привились от COVID-19 на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Массовая вакцинация от коронавируса продолжается на Кубани. Начиная с января прививку ставят даже подросткам. За две недели вакцину получили уже более двух тысяч человек.
Отмечается, что прививку ставят подросткам в возрасте от 12 до 17 лет. Напомним, что поставить прививку от самой популярной инфекции человечества нельзя без согласия родителей.
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