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Здоровье4 февраля 2022 22:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 февраля 2022 года: более 2000 подростков привились от COVID-19 на Кубани

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 5 февраля 2022 года
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация от коронавируса продолжается на Кубани. Начиная с января прививку ставят даже подросткам. За две недели вакцину получили уже более двух тысяч человек.

Отмечается, что прививку ставят подросткам в возрасте от 12 до 17 лет. Напомним, что поставить прививку от самой популярной инфекции человечества нельзя без согласия родителей.

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