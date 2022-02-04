Стало известно о болезни Елены Яковлевой

Елена Яковлева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Публика с трепетом следит за любыми новостями о Елене Яковлевой. С тех пор как стало известно о тяжелой болезни актрисы, ее поклонники не перестают переживать и интересоваться ее здоровьем. Но, к сожалению, звезда «Интердевочки» совсем забросила соцсети и перестала публиковать фотографии и коротенькие рассказы о том, как идет ее жизнь сейчас, рассказывает kp.ru.

- Елена Алексеевна, вы так нам важны. Дай Бог Вам здоровья. Вы уже долгое время снова ничего не выкладываете, но вам продолжают писать люди каждый день на ваш аккаунт. Пожалуйста, побудьте снова с нами. Вернитесь. Месяц уже нет новых постов, как же мы соскучились по вам, - блоге поклонники буквально умоляют актрису дать весточку.

Сам того не желая пролил свет на внезапное исчезновение звезды кино и театра коллега Марк Варшавер. Оказывается, Яковлева заболела. Состояние ее настолько плохо, что даже не может выйти на сцену и вынуждена сделать перерыв. Обычно в таких случаях выходит второй состав актеров, но заменить звезду, оказывается, некому.

- Театр «Современник» сейчас отменяет спектакль из-за болезни Елены Яковлевой. А она одна в главной роли. Все, и спектакля нет. Я еще при любимом Марке Анатольевиче боролся за вторые составы, - цитирует Марка Варшавера kp.ru.

Впрочем, артист быстро понял свою промашку и других подробностей не привел.

Елена Яковлева не только задействована в театре, она много и активно снимается в кино. Сама даже в шутку признавалась, что режиссеры не доверяют ей ролей бабушки с внуками.

- У меня много работы. Никуда мне от детективов не деться. Не предлагают мне ролей, где я бабушка, которая помогает своим детям и сидит с внуками. Мою бабушку куда-то постоянно несет, - рассказала kp.ru. знаменитость

Впрочем, сейчас из-за болезни актрисы съемки с ее участием также приостановлены. Поклонники очень надеются, что актриса взяла паузу, чтобы отдохнуть и набраться сил, и скоро снова будет радовать их своей игрой.