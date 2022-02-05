Высыпали тонны смеси. В Сочи расчищают дороги после сильного снегопада

Фото пресс-службы мэрии Сочи

Мощный снегопад обрушился на Сочи прошлой ночью. За пару часов на курорте выпало около 20 мм осадков. Это необычное явление для побережья Черного моря.

Но на курорте были готовы к непогоде. На улице сразу выехала очистная техника. Она дежурила всю ночь.

Фото пресс-службы мэрии Сочи

- Были расчищены дороги, подъездные пути к социальным объектам, дворовые территории многоквартирных жилых домов и тротуары, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе курорта.

Снежное покрывало укутало деревья и дома и стало сюрпризом для владельцев авто. На утро они обнаружили огромные сугробы вместе машин.

Фото пресс-службы мэрии Сочи

- В данный момент движение по основным улицам города осуществляется без затруднений. Движение на нескольких маршрутах осуществляется не до конечных остановок, – добавили в пресс-службе мэрии.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение на улицах курорта свободное. Небольшие затруднения есть разве что на подъездах к Сочи. Но это объясняется большим потоком туристов.

Фото пресс-службы мэрии Сочи

- Только в Адлерском районе курорта в расчистке дорог и общественных территорий от снега и наледи были задействованы более 120 сотрудников муниципальных и федеральных служб, а также 40 единиц спецтехники, – подчеркнули в администрации.

Отмечается, что за ночь коммунальщики использовали свыше 250 тонн противогололедной смеси. Но сотрудники ГИБДД настоятельно просят жителей и гостей курорта воздержаться от поездок на личном транспорте на летней резине.

Фото пресс-службы мэрии Сочи

- Также просим не парковать автомобили на тротуарах, вдоль дорог и рядом с перекрестками. Они создают помехи дорожным службам и мешают при расчистке снега, – заключили в мэрии.

Отметим, что на курорте действует штормовое предупреждение. Уже вторые сутки городские службы работают в режиме повышенной готовности. В Сочи даже развернут оперативный штаб. Его курирует глава города Алексей Копайгородский.