Накрыла с головой. Снежная лавина сошла на сноубордиста в Сочи

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Курорты Кубани – любимое место фрирайдеров. Здесь есть все: идеальный снег и куча маршрутов, куда не ступала нога других лыжников. Это важная часть фрирайда, чтобы трасса была нетронутой. То есть человек пробивает себе путь сам: на лыжах или сноуборде. Главное – никаких правил.

Считается, что фрирайд – удел опытных лыжников. Без профессиональной подготовки он невозможен. Иначе есть риск получить травму или заблудиться в бесконечном снегу.

Еще один риск фрирайда – сход лавин. Он возможен прямо во время спуска. По сути, его провоцирует сам человек, который рассекает по снегу.

Именно фрирайдом занималась группа парней на курорте. Они спускались со склона на лыжах, несмотря на предупреждения спасателей.

Из-за непогоды на курорте действует штормовое предупреждение. Есть риск схода лавин на высоте более 500 метров над уровнем моря.

Только фрирайдеров эти запреты не остановили. Они взяли камеры и рванули на склоны курорта. Спускаться решили по парам – по два человека. Пока одни фрирайдеры рванули вниз, другие ждали своей очереди.

Только спуск сразу пошел не по плану. Один из райдеров взял высокую «волну» и буквально разрезал снег. Пошла лавина.

- Стой, стой, стой, – кричал мужчина за кадром. На его шлеме была камера.

Один мужчина остановился, второй – продолжил спуск. Это решение спасло его от лавины. Она с головой накрыла товарища. Но парень не растерялся. Он сразу высунул руку, чтобы облегчить поиски.

- Да-да, Марат, я здесь, – спустя секунды после схода лавины уже успокаивал товарища мужчина. Он сразу схватил товарища за руку, чтобы убрать лишние переживания и движения. Они только мешали раскопкам.

- Все-все, дышу, – говорит Марат.

Он уже откапывает себя сам. Но тщетно. Помогает товарищ. Весь процесс он пишет на камеру.

– Со спины убирай, со спины убирай, – вопит Марат.

На его спине – тонны снега. Во всяком случае, так кажется внешне. Мужчина не может пошевелить телом. Не позволяет груда снега.

- Не бойся, все хорош, Марат, – успокаивает товарища мужчина.

- Главное, чтобы новая лавина не сошла, – переживает парень.

- Нет-нет, уже не должна. Все нормально, спину освободил. Хорошо, что у тебя рука торчала. Иначе мы бы долго тебя искали, – заключает мужчина и выключает камеру.

По словам очевидцев, с Маратом все хорошо. Спустя пару минут друзья вызволили товарища и отправились в отель – отходить от случившегося.