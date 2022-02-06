Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье6 февраля 2022 7:56

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 6 февраля 2022 года: названы самые зараженные COVID-19 районы Кубани

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 6 февраля 2022 года
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Уже вторую неделю подряд в Краснодарском крае ежедневно фиксируется свыше 1000 новых случаев заражения инфекцией. Только за последние сутки положительный тест на ковид пришел 2836 местным жителям.

«КП» – Кубань» узнала самые зараженные COVID-19 районы региона. Возглавил антирейтинг Краснодар. Здесь положительный тест пришел 675 пациентам. Еще 235 местных жителей заболели в Новороссийске. Замкнул тройку рейтинга Сочи. На курорте инфекция подтвердилась у 295 человек.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре на 6 февраля

В Краснодаре за сутки COVID-19 заболели 675 человек.

Коронавирус в Анапе на 6 февраля

В Анапе выявили 86 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Сочи на 6 февраля

В Сочи ковид подтвердился у 295 пациентов.

Коронавирус в Геленджике на 6 февраля

В Геленджике получено 146 новых положительных результатов.

Коронавирус в Туапсе на 6 февраля

В Туапсинском районе коронавирусом заразились 43 человека.

Коронавирус в Ейске на 6 февраля

В Ейском районе зарегистрировали 63 инфицированных.

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Краснодарском крае 2022: последние новости
0