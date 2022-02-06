Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 6 февраля 2022 года: названы самые зараженные COVID-19 районы Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Уже вторую неделю подряд в Краснодарском крае ежедневно фиксируется свыше 1000 новых случаев заражения инфекцией. Только за последние сутки положительный тест на ковид пришел 2836 местным жителям.

«КП» – Кубань» узнала самые зараженные COVID-19 районы региона. Возглавил антирейтинг Краснодар. Здесь положительный тест пришел 675 пациентам. Еще 235 местных жителей заболели в Новороссийске. Замкнул тройку рейтинга Сочи. На курорте инфекция подтвердилась у 295 человек.

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