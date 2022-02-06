Погодная истерика не закончилась. На Кубани предупреждают о новом перепаде температур

В Краснодарском крае прогнозируют резкое потепление в начале рабочей недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погодная истерика продолжается. Холода и снег, вернувшиеся на Кубань в выходные дни, сменятся резким потеплением. Очередной перепад температур ожидается в начале рабочей недели и, судя по прогнозам, местами отметки достигнут мартовских значений. Потеплеет до +14 градусов!

Как удалось узнать «КП» - Кубань», Краснодарский край окажется на пути очередного атмосферного фронта, который и принесет не только тепло, но и осадки. В начале новой рабочей недели на Кубани преимущественно будет идти дождь. Однако в некоторых районах ожидается и мокрый снег. На дорогах предупреждают о гололеде.

При этом 7 и 8 февраля усилится ветер.

- Ожидается ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, а затем порывы местами достигнут 15-17 метров в секунду, в горах - 17-22 метров в секунду, - уточняют «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Что касается температурного фона, то практически вся территория края выйдет на уверенный плюс. В понедельник, 7 февраля, ожидается - от 2 до 8 градусов тепла днем, а 8 февраля отметки поднимутся еще выше - до 10-13 градусов. Такие отметки прогнозируют в большинстве районов Кубани. При этом на побережье Черного моря будет еще теплее - там в дневные часы воздух прогреется до +14 градусов.

При этом ночами еще возможны незначительные заморозки - в основном минус будет в предгорьях.

А вот на вершинах по-прежнему зимние пейзажи и серьезного потепления здесь не ждут. Как и прежде, в ночные часы температура воздуха будет минус 12-14 градусов, днем отметки повысятся до 5-8 градусов ниже нуля.

Стоит сказать, что метеорологи пока говорят, что ожидать резкой и ранней весны на Кубани – нет повода. Климат этой зимой пока находится в рамках многолетних значений.