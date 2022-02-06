Из дома рванула в одних тапочках. Школьница из Краснодарского края сбежала к жениху против воли родителей

После беседы с полицейскими девочку собираются отправить домой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Километры любви не помеха — это доказала школьница из Краснодарского края, которая уехала к своему жениху в Пензенскую область.

Как стало известно «КП» - Кубань», 17-летняя Екатерина Стрижова (имена здесь и далее изменены. - Авт.) вместе с мамой Ириной живет в маленьком селе Успенского района. Родительница надеялась, что дочь, как и все ее сверстницы, активно готовится к экзаменам. Но оказалось, что последние месяцы мысли школьницы занимала далеко не учеба.

- Я проснулась, а ее нет в комнате. Начала звонить на телефон - она не отвечает, обзванивала друзей и знакомых - никто ее не видел, - рассказывала женщина в отделе полиции, когда писала заявление о пропаже дочери. - Я думаю, что она сбежала ночью, около 23:00. В это время я видела ее в последний раз.

При этом встревоженная родительница объясняет, что сразу и не поняла, что дочь пропала. Зимняя обувь стояла, как обычно, у двери, словно девочка никуда не уходила.

- Она выбежала из дома в синем платье и черной куртке, на ногах были серые тапочки, - продолжала женщина.

Пока родительница не находила себе места, полиция прорабатывала все версии и распространяла информацию о пропавшей по всей стране. И, как удалось узнать «КП» - Кубань», спустя сутки Катю нашли. Оказалось, что за это время школьница успела преодолеть больше тысячи километров.

- Девочка жива и невредима, травм у нее нет. Обнаружили ее в другом регионе в доме у жениха, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Девочку нашли в доме, где живет ее возлюбленный.

17-летняя Катя сбежала по зову сердца. А началось все довольно банально для современной молодежи: она познакомилась с молодым человеком в социальных сетях, завязалась переписка. Как водится, расстояние в тысячи километров не стали препятствием для теплого общения. Парень оказался родом из Кузнецка Пензенской области. Ежедневно ребята переписывались, созванивались и разговаривали по видеосвязи. Привязанность крепла и в один прекрасный день молодые люди решили встретиться.

Вот только дома роман не одобрили, мама сказала: «Вот исполнится 18, тогда и решишь, стоит ли с ним встречаться». Кате такое заявление не понравилось, и она сбежала.

- Противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершалось. С девочкой провели разъяснительную беседу и вскоре отправили домой к матери, - добавляют правоохранители.

О судьбе жениха пока ничего не сообщается. Но, говорят, молодой человек настроен серьезно и хочет дождаться совершеннолетия своей Джульетты.