Вооружен и опасен. В Краснодарском крае разыскивают мужчину с охотничьим ружьем

Мужчина бродит в окрестностях Абинского района.

В соцсетях распространяется ориентировка на мужчину, который бродит с охотничьим ружьем в окрестностях Абинского района. По сообщениям пользователей, 26-летний местный житель ушел из дома, взяв отцовский ИЖ-54, захватил и патроны к нему. Однако, куда именно он направился, неизвестно.

«КП» - Кубань» удалось узнать, что ориентировка настоящая. Мужчину сейчас разыскивают полицейские.

- 6 февраля 2022 года в ОМВД России по Абинскому району поступила информация о том, что 26-летний местный житель, страдающий психическим расстройством, покинул дом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Данное сообщение было незамедлительно зарегистрировано, сотрудниками полиции организованы поисковые мероприятия.

Предварительно установлено, что при себе имеет гладкоствольное ружье.

Однако в полиции также уточнили, что на данный момент местонахождение парня пока не установлено. Информация о том, что он задержан, не соответствует действительности.

ВАЖНО!

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону 02 (с мобильного 102).

Мужчина был одет в спортивные штаны, коричневые ботинки и спортивную куртку комбинированного цвета. Также на парне бейсболка, козырек которой черного цвета.