Наблюдается у психиатра, есть склонность к побегам. Что известно о мужчине, который разгуливает с оружием на Кубани

Правоохранители рекомендуют не задерживать парня самостоятельно.

В Абинском районе правоохранители продолжают искать 26-летнего мужчину, который разгуливает с огнестрельным оружием. На данный момент весь личный состав ориентирован на розыск парня. «КП» - Кубань» сообщает, что известно о молодом человеке.

Напомним, изначально в социальных сетях распространилась ориентировка на 26-летнего местного жителя. Вчера вечером он вышел из дома, взяв отцовское охотничье ружье и патроны, однако обратно не вернулся. Позднее в МВД Кубани информацию об этом подтвердили, добавив, что сейчас устанавливается местонахождение молодого человека.

- Сотрудниками полиции организованы поисковые мероприятия, - сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

О том, где он может находиться, пока неизвестно. Сообщалось, что из дома мужчина направился в сторону железнодорожного моста. Но правоохранители прочесали район и следов беглеца не нашли. Поэтому поиски продолжаются.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчина страдает психическим расстройством. Диагноз парня не называется, однако известно, что он неоднократно проходил лечение в местной больнице, он состоит на учете у психиатра.

Кроме того, у разыскиваемого есть склонность к побегам. Молодой человек пропадает уже не первый раз. В прошлом году его дважды разыскивали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Парня быстро удавалось находить, никаких противоправных действий он совершить не успел.

НА ЗАМЕТКУ

Рост парня - 160 сантиметров, он среднего телосложения, бритый налысо, глаза карие. Носит очки.

Мужчина одет в спортивные штаны, коричневые ботинки и спортивную куртку комбинированного цвета. Также на парне бейсболка, козырек которой черного цвета.

Жителей предупреждают, если они увидят молодого человека, то необходимо срочно сообщить в полицию. Правоохранители также рекомендуют не подходить к парню и не задерживать его самостоятельно. Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону 02 (с мобильного 102).

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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