Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 февраля 2022 года: в регионе зафиксирован скачок COVID

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 7 февраля 2022 года
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Кубань переживает очередную волну коронавируса. В последнее время ежедневно фиксируется свыше 2500 новых случаев заражения инфекцией. Это рекордные показатели для региона с начала пандемии. За минувшие сутки также зафиксирован скачок COVID - 2836 человек заболели. При этом 335 из них - это дети.
- За минувшие сутки с выздоровлением из инфекционных стационаров на Кубани выписали 505 человек, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. - 10118 пациентов спасти не удалось - их организм не справился с инфекцией.
Из-за роста заболеваемости нагрузка в больницах выросла в разы. В связи с увеличением числа заболевших поликлиники Краснодара внесли коррективы в свою работу. В частности, теперь сотрудники медучреждения занимаются оформление больничных листов дистанционно.
Напомним, ранее Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными COVID-19.
КОНКРЕТНО
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