Изумрудные поля для футбола, модные корты, тренажеры, как в Дубае. На набережной Сириуса открыли целый спортивный город

Первую очередь парка приурочили к годовщине Олимпийских игр в Сочи. Фото: пресс-служба администрации Сириуса

Прямо по соседству со знаменитыми на весь мир Олимпийскими объектами Сочи открыли целый спортивный город. Еще недавно туристы гадали, что же скрывается за строительными лесами. Работа над новым объектом не останавливалась даже в разгар курортного сезона.

Он будет доступен всем. Фото: пресс-служба администрации Сириуса

Теперь на набережной Сириуса вдоль Черного моря есть свой амфитеатр, воркаут-зона, полоса препятствий, тренажеры для пожилых, площадки для настольного тенниса, пляжного волейбола, мини-футбола, стритбола, панна футбола, текбола, детская и универсальная площадки. И это только первая очередь парка. Его открытие приурочили к годовщине старта Олимпийских игр в Сочи 2014 года. А главное, занятия спортом здесь абсолютно бесплатны.

Заниматься спортом на открытом воздухе прямо на берегу моря можно бесплатно. Фото: пресс-служба администрации Сириуса

- Мы хотим максимально подготовить парк к наплыву гостей летом. Потому решили сначала открыть его для жителей Сириуса, - рассказал глава администрации Федеральной территории Дмитрий Плишкин.

Парк заработал с 6 февраля по графику: с 7:00 утра до 22:00 вечера.

Ожидается, что Открытый парк (так официально он называется) станет еще одной достопримечательностью курорта, вдохновляющей отдыхать на родных берегах.

- Эти площадки - подарок городу, всем тем, кто любит Сочи и стремится делать его лучшим местом на земле, - эмоционально представили объект проектировщики.