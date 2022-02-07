80 тысяч за месяц: Жители Краснодара напуганы адскими суммами за коммуналку в январе

Коммунальщики объяснили завышенные цены Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодаре собственники квартир шокированы адскими суммами за коммунальные услуги, которые пришли в квитанциях за январь. Цифрами из личного кабинета они поделились в соцсетях и рассказали, что такие начисления они видят впервые.

Скриншоты краснодарцев

«ЖК «Седьмой континент», за однокомнатную квартиру пришло 12 тысяч, хотя каждую зиму максимум 6 платили», «В доме на Тюляева коммуналка за квартиру в 45 квадратных метров вышла 9 тысяч, мягко говоря, негодуем», «У нас такая же ситуация, начисления в доме на Ставропольской от 9 до 80 тысяч за месяц», - пишут в соцсетях краснодарцы.

Скриншоты краснодарцев

Недовольные горожане сразу же обратились в управляющие компании. Там специалисты сообщили, что пересчитают начисленные суммы.

В АТЭК также успокоили краснодарцев, ссылаясь на сбой программы.

- В настоящее время в личном кабинете потребителя ведутся технические работы. Осуществляется переход на программное обеспечение, которое позволит абонентам в будущем пользоваться сервисом онлайн-оплаты. Поэтому возможны неточности в отображении сумм для некоторых абонентов. Приносим извинения за временные неудобства, - пояснили завышенные тарифы в компании.

Для перерасчета сумм за коммуналку, если возникли неточности, собственников квартир попросили сообщать по телефону call-центра: +7 (861) 299-10-10. Также специалисты добавили, что платёжным документом является квитанция, направленная ресурсоснабающей организацией, а их рассылка ещё не проводилась.