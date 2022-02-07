Мать и четверо детей задохнулись газом на Кубани

Погибшие задохнулись. Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

37-летняя мать с четырьмя детьми 15,12, 9 и 1,7 лет задохнулись угарным газом. Их тела в двухэтажном особняке поселка Афипского в 18 километрах от Краснодара нашла бабушка утром 7 февраля. Она же вызвала скорую и МЧС. Однако было уже слишком поздно.

- Ирина домохозяйка, а Анатолий ездит на вахту, - рассказали "КП" - Кубань" соседи погибшей семьи. - Отца дома не было. Только женщина и ребятишки.

Точную причину гибели людей назовут после соответствующих экспертиз. Однако уже сейчас предполагается, что возникла проблема в работе отопительного котла. Проще говоря, угарные газы могли пойти внутрь помещения и отравить всех, кто находился в доме. Но это только предстоит выяснить.

Отца семейства дома не было. когда все случилось

- По данному факту территориальным следственным отделом было незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по краю.

Следствие выясняет, как отравляющий газ попал в квартиру

- Сейчас на месте трагедии работают следователи и следователи-криминалисты краевого управления СКР, проводится осмотр места происшествия. Следователями осматривается газовое оборудование, установленное в доме, а также вентиляционные каналы. Изымается необходимая документация по газоснабжению и установке газового оборудования. Назначено проведение судебно-медицинских и технической экспертиз, - уточнили в ведомстве.