Опубликован график выдачи пенсии в Краснодарском крае за февраль и март

График выдачи пенсии в Краснодарском крае за февраль и март. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для пожилых людей любые изменения в доставке пенсий всегда волнительны. Тем более, что большое количество жителей Кубани получают деньги из рук почтальона. Впереди праздничные дни, а это значит, что график выплат будет немного скорректирован.

- На данный момент в крае проживает свыше 1,6 миллиона получателей пенсий, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в отделении Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю. - Из них треть получают пенсию в отделениях почтовой связи.

Кубанские пенсионеры не останутся без денег. Единственное, что в связи с праздниками, выплаты могут прийти раньше привычной даты.

КОНКРЕТНО

ФЕВРАЛЬ

Для Краснодарского края:

Пенсии, которые по графику доставлялись 17 и 18 февраля, выплатят 17-го числа. Те, кто получал 19, 20 февраля, должен ждать пенсию 18-го числа. 19 февраля деньги получат пенсионеры, к которым обычно почтальон приходит 21-го и 22-го числа. Кроме того, сообщается, что 22 февраля пенсию принесут за 23-е и 24-е.

Для Краснодара:

17, 18, 19 и 21 февраля почтальон придет по графику. Кстати, 19-го числа выплаты принесут за 20 февраля, а 21-го - за 22 февраля. Те, кто получал 23-го числа, должен ждать пенсию 22 февраля.

МАРТ

Для Краснодарского края:

9 марта почтальон придет по графику. Те, кто получал 3 и 4 марта, должен ждать пенсию 3-го числа. 4 марта выплаты принесут за 5 и 6 марта, а 5 марта - за 7-е число. На день раньше в этом году получат пенсию те, кому обычно приносили 8-го числа.

Для Краснодара:

3, 4, 7 и 9 марта график останется прежним. А 4 марта принесут пенсию тем, кто обычно получает 5-го числа, 5 марта – за 6-е число. Кроме того, 7 марта выплату дождутся те, кому по графику приносили 8-го числа.

После праздников график выдачи пенсий и других выплат придет в норму.

ВАЖНО!

При доставке пенсии через кредитную организацию дата выдачи не устанавливается. На Кубани деньги в кредитные организации перечисляются 12-го и 22-го.