Уголовное дело возбуждено по факту гибели матери и четверых детей на Кубани Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уголовное дело возбуждено по факту гибели матери и четверых детей на Кубани. Трагедия произошла в Северском районе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Пять человек погибли после отравления газом в поселке Афипском. В частном доме по улице Колхозной обнаружены тела 37-летней матери и четверых детей – 15, 9, 12 и 1,7 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Согласно данным следствия, мать погибшей женщины пришла к ним домой, где обнаружила тела дочери и четверых детей.

- В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты краевого управления СКР, проводится осмотр места происшествия. Следователями осматривается газовое оборудование, установленное в доме, а также вентиляционные каналы. Изымается необходимая документация по газоснабжению и установке газового оборудования. Назначено проведение судебно-медицинских и технической экспертиз, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.