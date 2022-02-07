«Хотят вывести активы!»: В Новороссийске сотрудница мэрии объяснила, почему подала в суд на горожан

Чиновница намерена добиться справедливости в суде.

В соцсетях вызвала большой резонанс копия иска сотрудницы мэрии Новороссийска. Руководитель управления по развитию территорий Людмила Обламская обратилась в суд, чтобы защитить свою репутацию. Поводом стала жалоба, которую прислали на имя главы города. Авторами обращения стали дольщики долгостроя. Они посетовали на то, что чиновница якобы намеренно препятствует окончанию возведения многоэтажки, а еще рассылает им угрозы. С этим сотрудница администрации в корне не согласна, потому в ответ подготовила претензию.

- По факту данного обращения была проведена проверка, и мне пришлось давать объяснения, а также доказывать свою правоту и невиновность, - указывается в тексте документа. - Я испытываю нравственные переживания, так как моя деловая репутация, честь были подорваны.

А в качестве наказания требует опровержения жалобы, а также возмещения морального ущерба — 50 тысяч рублей.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в Новороссийске вот уже пять лет не могут достроить жилой комплекс «Суджук-Кале». Он состоит из трех корпусов. Засиление каждого корпуса было расписано по годам — 2017-й, 2018-й и 2019-й в соответствии с порядковым номером каждого объекта. Но, увы и ах, компания, занимавшаяся строительством, объявила себя банкротом. И с тех пор больше тысячи человек ждут и верят, когда получат ключи от своих квартир. Вот только работа, вопреки ожиданиям людей, идет не так быстро.

«КП» - Кубань» дозвонилась до Людмилы Обламской, чтобы прояснить ситуацию с иском.

- Наша работа с обманутыми дольщиками проходит довольно сложно именно в психологическом плане. Это понятно, люди ждут свои квартиры не один год, у них есть сомнения, опасения. Тем не менее, я работаю в этом направлении уже три года, есть успехи. Только в 2020-м удалось восстановить права 450 семей. Мне удалось выстроить доверительные отношения с дольщиками. И, конечно, допустить распространение клеветы о своей работе не могу, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель «Управления по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций» Людмила Обламская. - Тем более, что информацию обо мне распространяют не сами дольщики, а инициативная группа из 5-7 человек, которым, видимо, выгодны подобные провокации. Они оскорбляют, переходят на личности, вводят в заблуждение тех, кто действительно ждет жилье.

По словам Людмилы Обламской, те, кто на нее пожаловался, преследуют другие цели — не достроить дома, а вывести активы из строительства. А это в будущем может помешать найти достойного инвестора.

- На любой встрече с дольщиками я веду себя корректно. Да и, как правило, со мной находятся мои коллеги, которые подтвердят мои слова, - объясняет «КП» - Кубань» сотрудница администрации. - Что касается суммы ущерба, то это, знаете, больше технический момент. В случае, если суд вынесет решение в мою пользу, то в свой карман деньги класть не собираюсь. Я планировала перечислить средства в местный фонд помощи дольщикам. Для меня важнее добиться справедливости.

Как объясняет Людмила Обламская, сложности со стройкой действительно есть — трудности связаны с новыми правилами. Чтобы инвестор зашел на объект, он должен выступить «приобретателем», обратившись в арбитражный суд. После чего будет назначен ряд процедур, в которых инвестор должен подтвердить свои намерения об окончании строительства.

- Достройка корпусов оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Конечно, не каждый инвестор может показать, что у него здесь и сейчас есть такие средства. Тем не менее, вместе с дольщиками, с арбитражным управляющим, фондом пытаемся решить проблему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новороссийске туристы в купальниках улеглись загорать на могилах солдат

Местные жители считают, что отдыхающие осквернили «Малую землю», где погибли тысячи воинов (читайте далее)

Чиновницы мэрии Новороссийска подрались «из-за рабочих моментов»

Проблемы дольщиков решили, а вот свои — не смогли (подробнее)