Готовимся к сбоям: Циклоны могут нарушить жизнеобеспечение Кубани

Жителей Кубани предупреждают о непогоде. Фото: Иван МАКЕЕВ

Циклоны могут нарушить жизнеобеспечение Кубани и Адыгеи. Непогоду ожидают в ближайшую неделю. Такой прогноз озвучили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и ЧС.

Специалисты оценили погоду, которая ожидается в ближайшее время на территории Краснодарского края. Благоприятного расклада событий не ждем.

- С 7 по 14 февраля прогнозируется активная циклоническая деятельность. По прогнозам, в регионе ожидается сильный снег и ветер, мокрый снег, а также ледяные отложения на линиях электропередачи, - сообщает начальник института Максим Бедило. - Из-за этого вероятны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения в Адыгее и в Краснодарском крае.

Эксперты напомнили, что ранее непогода уже доставила хлопот жителям Краснодарского края. Из-за стихии подтоплены участки и жилые дома в 27 населенных пунктах региона. Местами воду откачивают до сих пор. Кроме того, в Абинском районе из-за сильного таяния снега через вал Крюковского сбросного канала начала переливаться вода. Из-за этого подтоплено 1500 гектаров полей.

По прогнозам ученых института, заливать юг России дожди будут и на этой неделе. Это, в свою очередь, может привести к очередным паводкам, оползням и селям.

- В первой декаде февраля продолжится обильное выпадение осадков. Это приведет к переувлажнению почвы, — отметил Максим Бедило. — Потому высок риск возникновения паводков с подтоплением пониженных участков, а также повышается вероятность схода селей и оползней с повреждением объектов инфраструктуры.

Повышаются и риски схода лавин в горах Адыгеи и Кубани.