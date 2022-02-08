Очередные приступы. В Краснодарском крае прогнозируют «температурные рецидивы»

Погода устроит жителям Краснодарского края температурные качели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Кубани в последние недели не везет с погодой. То снег, то дождь - ясным небо почти не бывает. И, судя по прогнозам, у погоды ожидаются очередные приступы. А это значит, что в регионе прогнозируются «температурные рецидивы».

Волна потепления, которая накрыла Краснодарский край, достигнет своего пика во вторник, 8 февраля. Высокие отметки на столбиках термометров будут фиксироваться практически на всей территории региона. Самые теплые места традиционно - на побережье, где ожидается до +10-12 градусов. Такие же значения ждут и жителей Краснодара. Но наслаждаться такой погодой кубанцы будут недолго.

- Понижение температурного фона пойдет уже вечером 8 февраля. Сразу после пика отметки опустятся и местами достигнут нулевых значений, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник. - Правда, похолодание в крае будет кратковременным. Уже к концу недели температура снова начнет расти. Следующий пик ожидаем в субботу, 12 февраля, - значения вырастут до 10-12 градусов.

По словам Александра Колесника, временное похолодание на Кубани будет связано с прохождением фронтальных разделов. Понижение отметок сопроводят дожди, а в северных районах - мокрый снег. Не исключается и гололед. Но с 10-го числа ожидается небольшой перерыв - осадки прекратятся.

Что же касается температурных качелей, которые донимают жителей Кубани, то для нашего региона это вполне нормальное явление.

- На данный момент идет смена барических полей. Кубань, можно сказать, находится в буферной зоне между теплом и холодом. Поэтому отметки зависят от потоков, которые поступают в регион, - объясняет Александр Колесник.

Неустойчивость температурного режима в крае связана с тем, что регион расположен довольно близко к Черному морю. Здесь обычно формируются воздушные потоки, которые дарят теплые дни кубанцам. А вот когда поступают атмосферные потоки с севера, то препятствий они не встречают, поэтому холод так быстро проникает на территорию края.

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